фото Метинвест

В условиях работы на линии фронта крупные промышленные предприятия эволюционируют: мужчин, мобилизованных в ряды ВСУ, сменяют женщины, а ветераны, которые возвращаются к работе - садятся на ряды студентов, чтобы получить новую специальность и приобщиться к восстановлению страны. О том, как меняется лицо украинской металлургии, написало NV на примере компании Метинвест Рината Ахметова.

"Среди работников металлургических цехов, шахт и карьеров появляются герои нового времени: женщины, которые подхватывают "мужские" профессии; ветераны, которые с фронта возвращаются на родное производство; работники, которые параллельно получают новую специальность в Метинвест Политехнике", - пишет издание.

Так, недавно в прокатном цехе Каметстали появилась первая посадчица металла. Ольга Дяченко проработала на предприятии 27 лет, и в ходе переговоров с руководством возникла идея попробовать себя в новой ответственной роли. Эта работа - нелегкая и очень ответственная, она требует постоянной сосредоточенности и новых знаний в сочетании с физическим напряжением. Но Ольга довольна - ведь приобщена к производству продукции для потребителей.

Видео дня

А Вадиму Явтушенко пришлось сменить должность машиниста экскаватора на Ингулецком ГОКе на диспетчерское кресло: он защищал страну в составе 95-й ОДШБ, на Донецком направлении. После сложного ранения и лечения Вадим вернулся на свое предприятие, но до сих пор ездит на консультации в Ужгород. Врачи приятно удивлены тем, насколько все хорошо прижилось: шутят, что криворожская железная руда делает людей крепче.

Также в этом году 26 ветеранов войны - сотрудников предприятий Метинвеста и защитников мариупольского комбината "Азовсталь", - пошли на обучение и повышение квалификации в вуз Метинвест Политехника. Там сейчас учится и Светлана Червятюк, работница Центрального ГОКа: она выбрала профессию обогатителя. Она - единственная женщина в группе, и стипендиатка.

Фото Сотрудники Метинвеста 11 октября 2024
Фото Сотрудники Метинвеста 11 октября 2024
Фото Сотрудники Метинвеста 11 октября 2024
Фото Сотрудники Метинвеста 11 октября 2024
Фото Сотрудники Метинвеста 11 октября 2024
Фото Сотрудники Метинвеста 11 октября 2024
Фото Сотрудники Метинвеста 11 октября 2024

Как известно, компания Метинвест вошла в рейтинг 50 лучших работодателей Украины, и получила победу в двух из трех номинаций в металлургической промышленности - "Поддержка ветеранов и их семей" и "Поддержка благосостояния сотрудников". Среди основных направлений работы Метинвеста с бывшими военными - психологическая реабилитация и дополнительный медицинский осмотр. Также действуют программы возвращения, содержания и адаптации, в том числе переквалификация и льготные условия для поступления в университет Метинвест Политехника.