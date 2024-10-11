В условиях работы на линии фронта крупные промышленные предприятия эволюционируют: мужчин, мобилизованных в ряды ВСУ, сменяют женщины, а ветераны, которые возвращаются к работе - садятся на ряды студентов, чтобы получить новую специальность и приобщиться к восстановлению страны. О том, как меняется лицо украинской металлургии, написало NV на примере компании Метинвест Рината Ахметова.

"Среди работников металлургических цехов, шахт и карьеров появляются герои нового времени: женщины, которые подхватывают "мужские" профессии; ветераны, которые с фронта возвращаются на родное производство; работники, которые параллельно получают новую специальность в Метинвест Политехнике", - пишет издание.

Так, недавно в прокатном цехе Каметстали появилась первая посадчица металла. Ольга Дяченко проработала на предприятии 27 лет, и в ходе переговоров с руководством возникла идея попробовать себя в новой ответственной роли. Эта работа - нелегкая и очень ответственная, она требует постоянной сосредоточенности и новых знаний в сочетании с физическим напряжением. Но Ольга довольна - ведь приобщена к производству продукции для потребителей.

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А Вадиму Явтушенко пришлось сменить должность машиниста экскаватора на Ингулецком ГОКе на диспетчерское кресло: он защищал страну в составе 95-й ОДШБ, на Донецком направлении. После сложного ранения и лечения Вадим вернулся на свое предприятие, но до сих пор ездит на консультации в Ужгород. Врачи приятно удивлены тем, насколько все хорошо прижилось: шутят, что криворожская железная руда делает людей крепче.

Также в этом году 26 ветеранов войны - сотрудников предприятий Метинвеста и защитников мариупольского комбината "Азовсталь", - пошли на обучение и повышение квалификации в вуз Метинвест Политехника. Там сейчас учится и Светлана Червятюк, работница Центрального ГОКа: она выбрала профессию обогатителя. Она - единственная женщина в группе, и стипендиатка.

Как известно, компания Метинвест вошла в рейтинг 50 лучших работодателей Украины, и получила победу в двух из трех номинаций в металлургической промышленности - "Поддержка ветеранов и их семей" и "Поддержка благосостояния сотрудников". Среди основных направлений работы Метинвеста с бывшими военными - психологическая реабилитация и дополнительный медицинский осмотр. Также действуют программы возвращения, содержания и адаптации, в том числе переквалификация и льготные условия для поступления в университет Метинвест Политехника.