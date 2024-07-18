Необновление данных рассматривается как нарушение правил мобилизационного законодательства. За это предусмотрена ответственность по ст. 210-1 КУоАП, штраф от 17 до 25,5 тыс. гривень.

Право на составление протокола и рассмотрение соответствующих дел по названной статье имеет руководитель ТЦК и СП. И, на мой взгляд, составление таких постановлений сейчас будет происходить выборочно и не будет иметь массового характера, учитывая значительную нагрузку, связанную с обновлением данных военнообязанных и последующей их обработкой.

По состоянию на утро 16 июля свои данные только через приложение "Резерв+" обновили почти 3 млн 200 тыс. наших граждан и еще, пожалуй, несколько миллионов обновили данные через другие доступные площадки. То есть теперь задачей ТЦК и СП является обработка этих данных, а для этого необходимо направлять повестки, работать с теми, кто прибыл и отрабатывать тех, кто не явился.

Видео дня

У начальников ТЦК и СП есть три месяца на выявление правонарушения и составление таких протоколов.

Впрочем, нельзя исключать, что первые постановления уже могут заявляться в ближайшее время. А более массовое штрафование начнет происходить в течение месяца-двух.

Каким может быть алгоритм привлечения к административной ответственности? Предполагаю, что он будет приближен к следующему. Во-первых, составляется постановление о привлечении лица к ответственности за необновление данных и налагается административный штраф (ст. 210-1 КУоАП). Данное постановление отправляется по месту регистрации. Вероятно, сейчас такие постановления будут составляться выборочно.

Постановление вступает в законную силу по истечении срока обжалования этого постановления в суд. Срок на обжалование составляет 10 дней. Рекомендовано всем, для кого данный вопрос актуален, проверять почту по месту регистрации.

Во-вторых, в случае неуплаты штрафа в течение 15-ти дней, постановление направляется в исполнительную службу для дальнейшего взыскания (ч. 1 ст. 307 КУоАП). Когда штраф для взыскания передается в исполнительную службу, он удваивается. Рекомендуется проверять реестры на наличие открытых исполнительных производств.

В-третьих, открывается исполнительное производство и накладывается арест на счета, в том числе на электронные кошельки и некоторое имущество. И важно (!): если сумма штрафа не превышает 160 тысяч гривень, арест и последующая продажа жилья или земельного участка для погашения суммы штрафа не осуществляется.

Необходимо заметить, что если будут иметься неуплаченные штрафы в размере 160 тысяч и более исполнительная служба может объединить в одно производство все неуплаченные штрафы и получает право на арест жилья и последующую продажу.

В-четвертых, выполняется принудительное взыскание. Стоит помнить, что после открытия исполнительного производства в первую очередь накладывается арест на счета должника. Далее - взыскание на заработную плату (в размере 20%), и происходит поиск имеющегося имущества.

В случае наличия имущества, должник имеет право предложить виды имущества или предметы, которые необходимо реализовать в первую очередь. Очередность взыскания на средства и другое имущество должника окончательно определяется исполнителем (ч. 5 ст. 48 ЗУ "Об исполнительном производстве").

Если у должника отсутствует какое-либо имущество и денежные средства, исполнителю предоставляется полгода для того, чтобы совершить исполнительные действия по взысканию задолженности.

Потом производство может быть закрыто в связи с отсутствием имущества у должника. Но в случае наличия новых нарушений, процедура по взысканию может быть реализована снова.

При этом, автоматическое наложение штрафа невозможно, поскольку есть определенная процедура для реализации взыскания штрафа, описанная выше.

Насчет того, будут ли накладываться штрафы после 16 июля в случае прибытия для обновления данных, формально, нарушение закона имеется. Поэтому есть все правовые основания для привлечения к административной ответственности. Однако будут ли применять такой алгоритм для всех - открытый вопрос. Поскольку, опять же, для этого надо применять соответствующий ресурс. Вероятно, наложение или не наложение штрафа в таком случае будет зависеть от человеческого фактора и настроения принимающих.

Кроме того, по истечении 60 дней на обновление данных (то есть после 16 июля 2024 года), ТЦК может направлять требования о прибытии в ТЦК и СП для обновления данных по последнему известному месту жительства. Но если фактически человек его не получил или получил и не появился, его могут лишить права управления транспортным средством.

Как происходит эта процедура:

руководитель ТЦК обращается в полицию по осуществлению административного задержания и доставки такого гражданина в ТЦК;

после получения письменного ответа о невозможности осуществить административное задержание и доставку гражданина в течение 5 дней направляется требование о выполнении обязанности военнообязанного;

такое требование будет считаться врученным даже если оно фактически не получено. Подтверждением получения будет: подпись лица о получении письма, день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу;

если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования (или получения/неполучения по почте) не выполнил указанного в нем обязанности, ТЦК обращается в суд по поводу временного ограничения в праве управления транспортным средством во время мобилизации - на срок до выполнения или отзыва такого требования.

Таким образом, сейчас главное - проверять адрес регистрации на наличие новых почтовых сообщений: требований и повесток. Поскольку действующим законодательством предусмотрено, что в случае неполучения таких документов последние считаются врученными. В дальнейшем это дает право объявлять лицо в административный розыск и осуществлять принудительные взыскания. Поэтому также важно осуществлять мониторинг государственных реестров о наличии штрафов и исполнительных производств, чтобы вовремя среагировать.

Элеонора Емец, советник, адвокат, руководитель практики White-Collar Сrime юридической компании ADER HABER