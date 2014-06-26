За единственный государственный язык высказались 68% украинцев

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром Разумкова.

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За то, чтобы в Украине были 2 государственных языка – украинский и русский высказались 28,6% опрошенных.

Поддержка украинского языка как единого государственного по сравнению с концом марта - началом апреля возросла с 56,5%, до 68%, поддержка идеи двух государственных языков снизилась с 37,6%, до 28,6%.

За украинский язык как единый государственный выступают большинство жителей западного и центрального регионов -- 91,8% и 83,3% соответственно, 50,2% жителей южного региона при том, что 43,7% поддерживают идею двух государственных языков. В восточном регионе 52,7% опрошенных выступают за то, чтобы в Украине украинский и русский были государственными, 44% опрошенных в этом регионе считают, что только украинский должен иметь статус государственного.

Отвечая на вопрос: «Если бы в ближайшие выходные состоялся референдум об актуальных проблемах развития Украины, в частности: статусе украинского и русского языков, возможности федерализации Украины, возможности интеграции Украины в ЕС, Таможенный союз, НАТО, приняли ли бы Вы участие в таком референдуме?», 48,5% респондентов уверенно подтвердили свое участие в таком референдуме, 31,4% опрошенных сказали, что скорее всего, приняли бы участие.

В ходе исследования, проведенного с 6 по 11 июня, опрошено 2012 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме Крыма. Погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.