Трамп готовит сенсационную сделку с Ираном: на кону миллиарды долларов и ядерный статус, – Axios

США и Иран ведут секретные переговоры по масштабному плану прекращения противостояния, который предусматривает размораживание 20 миллиардов долларов иранских активов, сообщает Axios.

Как говорится в материале, главным условием Вашингтона является полный отказ Тегерана от накопленных запасов обогащенного урана. По словам источников, осведомленных о ходе дискуссий, Белый дом стремится лишить Иран доступа к почти 2 000 кг ядерного топлива, в частности 450 кг урана, обогащенного до критических 60%.

На данный момент известно, что стороны уже обсуждают компромиссную формулу: часть высокообогащенного материала вывезут в третью страну, а остальное разбавят непосредственно в Иране под строгим международным надзором.

Президент Дональд Трамп подтвердил, что новый раунд переговоров может состояться уже в эти выходные. Встреча делегаций запланирована на воскресенье в Исламабаде (Пакистан).

"Мы очень близки к заключению соглашения. Если соглашения не будет, огонь возобновится", – заявил Трамп журналистам в четверг.

Также глава США добавил, что Иран якобы согласился передать Вашингтону "ядерную пыль" (запасы обогащенного урана) и сделать "очень, очень мощное заявление... о том, что у них не будет ядерного оружия".

Несмотря на оптимизм, значительные разногласия сохраняются. США настаивают на 20-летнем моратории на обогащение урана, тогда как Тегеран предлагает лишь пять лет. Кроме того, трехстраничный меморандум обязывает Иран вывести все ядерные объекты на поверхность, оставив подземные бункеры вне эксплуатации, пишут СМИ.

По мнению американских чиновников, иранская сторона все еще пытается сохранить часть своих амбиций.

"Иран явно хочет 20 миллиардов долларов – и гораздо больше. Они явно хотят продавать нефть по рыночным ценам без санкций... Но они также хотят иметь эту программу ядерного оружия. Они хотят финансировать террористов, таких как ХАМАС. И они не хотят отказываться от этого настолько, чтобы получить то, что мы предлагаем", – подчеркнул представитель США.

В настоящее время, как сообщает издание, продолжается подготовка к решающей встрече в воскресенье, которая должна определить будущее этого соглашения.

Новые заявления Тегерана

Ранее УНИАН писал, что в Иране заявили о полном открытии Ормузского пролива. Это происходит в соответствии с соглашением о прекращении огня в Ливане.

Суда могут проходить по согласованному маршруту, который уже был объявлен Организацией портов и мореплавания Исламской Республики Иран.

