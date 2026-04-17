В Иране заявили, что полностью открывают Ормузский пролив: цены на нефть упали

Проход для судов объявлен открытым на время действия режима прекращения огня в Ливане.

На время действия режима прекращения огня в Ливане Иран открыл Ормузский пролив. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи в социальной сети Х.

"В соответствии с режимом прекращения огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, как уже было объявлено Организацией портов и морского транспорта Исламской Республики Иран", – отметил иранский чиновник.

Президент США Дональд Трамп подтвердил открытие Ормузского пролива в сети Truth Social, однако, по его словам, блокада США "останется в полной силе" в отношении Ирана.

"Ормузский пролив полностью открыт и готов к работе и полному судоходству, однако морская блокада будет оставаться в полной силе и будет действовать исключительно по Ирану до того момента, пока наше соглашение с Ираном не будет завершено на 100%. Этот процесс должен пройти очень быстро, поскольку большинство пунктов уже согласовано", - отметил он.

По данным Reuters, после заявления министра иностранных дел Ирана цены на сырую нефть марки Brent упали на 11,12 доллара, или 11,2% - до 88,27 доллара за баррель. Цены на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 11,40 доллара, или 12%, – до 83,29 доллара за баррель.

Ормузский пролив - стратегически важный узкий водный путь, через который проходит около 20-30% мирового экспорта нефти, - Иран заблокировал в конце февраля, когда США и Израиль нанесли по нему первые удары.

Аналитик Илан Берман утверждает, что США знали о планах Ирана по Ормузскому проливу еще 15 лет назад. По его словам, тогда, во время визита в Центральное командование США, у него был откровенный разговор с высокопоставленным военным чиновником. Собеседник уже тогда рассказал, что главной опаской для американских военных является умышленное "сужение" Ормузского пролива. Речь идет о сценарии, при котором Иран мог бы использовать такие методы, как минирование, проведение военных учений или преследование проходящих судов, чтобы вызвать глобальный энергетический кризис.

Президент США Дональд Трамп объявил об открытии Ормузского пролива еще 15 апреля. По его словам, он "навсегда" открывает Ормузский пролив и делает это ради Китая и "ради всего мира".

Перед этим министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что блокада Ормузского пролива будет противоречить интересам международного сообщества и призвал все стороны к спокойствию и воздержанию. Он отметил, что Китай готов "сыграть положительную и конструктивную роль" в разрешении кризиса, назвав переговоры выходного дня в столице Пакистана шагом в направлении, способствующему ослаблению напряженности.

