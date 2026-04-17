Украина теряет валютные поступления из-за действия СВАМ: экспорт руды сократился почти на 34%

Украинская горнодобывающая отрасль, являющаяся одной из основных экспортных опор экономики, продолжает терять позиции под давлением цен, затрат и новых регуляторных ограничений. В 2025 году добыча железной руды сократилась на 3,4%, а экспорт – на 3,3%, тогда как в первом квартале 2026 года падение экспорта резко ускорилось до 33,9% в годовом исчислении, пишет GMK Center.

Ключевым фактором остается длительное снижение мировых цен на сырье. Если в 2025 году средняя цена составляла около $102 за тонну, то в 2026-м ожидается дальнейшее снижение до $97. На этом фоне стремительно растут производственные затраты, прежде всего на энергоносители, что существенно ухудшает финансовое состояние компаний.

Электроэнергия, составляющая до 60% себестоимости производства железорудного концентрата, также значительно подорожала. Дополнительное давление создает сокращение внутреннего спроса из-за падения производства стали в Украине, а также влияние европейского механизма CBAM: новые правила затрудняют экспорт стали, что автоматически уменьшает потребность в железной руде и усугубляет кризис в смежной отрасли.

Ситуацию усугубляют и военные факторы. Так, Ferrexpo сообщила о падении производства в первом квартале 2026 года на 72%, до 592,7 тыс. тонн. Выпуск окатышей сократился на 52%. В компании объясняют это перебоями с электроснабжением из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру, что вынудило временно остановить производство.

Совокупность этих факторов свидетельствует о системном кризисе в отрасли, которая традиционно обеспечивает значительную долю валютной выручки страны. В отсутствие стабилизации цен, энергетической ситуации и условий доступа к внешним рынкам Украина рискует потерять одну из своих ключевых экспортных отраслей.

Как известно, в 2024 году металлургия принесла Украине 15,2% экспортных доходов ($6,4 млрд). Ключевыми товарами оставались железная руда ($2,8 млрд) и сталь ($2,4 млрд). В 2025 году цифры начали меняться: производители нарастили экспорт чугуна, в то время как руда уже начала проседать.

Вас также могут заинтересовать новости: