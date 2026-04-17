Аренда жилья снова дорожает: где цены сравнялись со столичными и сколько платят украинцы

Весной 2026 года в большинстве регионов Украины снова фиксируется рост стоимости аренды жилья. Больше всего цены растут в крупных городах и относительно безопасных областях, а в отдельных регионах они уже сравнялись со столичными. Об этом говорится в статье УНИАН.

По словам руководителя по развитию продуктов DIM.RIA Виталия Поберезького, в Киеве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 22 тыс. грн в месяц. При этом разница между районами остается ощутимой: от 10 тысяч в Деснянском районе до 13-16 тысяч грн в месяц в других частях города.

"В Закарпатской области после резкого роста средняя цена на однокомнатные квартиры сравнялась со столичной – 22 тыс. грн в месяц. В прифронтовых регионах цены варьируются от 5,5 до 7 тыс. грн, в западных областях – от 12 до 18 тыс. грн в месяц", – рассказал Поберезский.

В то же время, по словам риелтора Александра Бойко, после пикового роста летом 2025 года рынок аренды в Киеве несколько стабилизировался. В период с августа 2025 года по январь 2026 года цены снизились примерно на 21% в долларовом эквиваленте.

"В марте 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры – около 16 500 грн, и я вижу, что квартиры сейчас сдаются быстрее, чем год назад – спрос активный. Главное, что сейчас определяет цену аренды – автономность квартиры. Объекты с резервным питанием, генератором или солнечными панелями стоят на 20-30% дороже и расходятся первыми", – сказал Бойко.

Как писал УНИАН, руководитель по развитию продуктов DIM.RIA Виталий Поберезкий прогнозировал, что наиболее динамичным останется сегмент аренды. В условиях ограниченного предложения и активного спроса цены могут и дальше расти до конца весны, особенно в крупных городах.

Ранее стало известно, что весной может вырасти цена аренды частных домов в Киевской области. При этом стоимость покупки такого жилья может даже снизиться.

