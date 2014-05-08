Языковой вопрос - это не единственное, что волнует украинцев - Яценюк

«Я был вчера под Славянском – в 7 км от Славянска. Остановились машины, вышли люди, мы начали говорить. Они сказали, чего они хотят – реальных изменений и не хотят коррупции. Вот что хотят люди. Вопрос языка даже не вспоминали», - сказал в эфире «5 канала» премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

И тем не менее, по его словам, правительство готово вести диалог о языке. «Дайте мне факт, что кто-то был наказан за то, что говорил по-русски, что закрылись СМИ, которые выходили на русском, - сказал глава правительства и отметил, что правительство готово предложить местным властями право предоставлять статус специального языка русскому и другим языкам при сохранении украинского, как единственного государственного.

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Яценюк подчеркнул, что правительство готово к широкому диалогу – по языку, истории, культуре.

«Одесса, Харьков, Днепропетровск, Донецк… Мы ездим, имеем концепцию, мы предложили конституционные изменения, мы предложили территориальные полномочия для общин, мы дали возможность обсудить вопросы истории, языка, культуры. Необходимо децентрализовать власть, принять новые Налоговый и Бюджетный кодексы. Об этом мы готовы вести дискуссию. Но иногда она заглушается стрельбой российских автоматов», - сказал Яценюк. И добавил, что люди, причастные к убийствам, будут отвечать по всей строгости украинского законодательства.