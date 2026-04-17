Ученые обнаружили в подводной пещере существо, которое никто раньше не видел

В известняковой пещере на глубине 385 метров под поверхностью океана возле одного из японских островов ученые обнаружили новый вид биолюминесцентного коралла, Corallizoanthus aureus, свет которого появляется только при прикосновении.

Как пишет dailygalaxy.com, открытие произошло в мае 2024 года во время погружения, проведенного Японским агентством морских и земных наук и технологий (JAMSTEC). Исследование было направлено на изучение подводных карстовых пещер, окружающих остров Минамидайто в Тихом океане.

На глубине 385 метров подводный аппарат обнаружил колонии ценных кораллов рода Pleurocorallium. К этим кораллам были прикреплены скопления небольшого ярко-желтого организма, ранее не описанного в научных исследованиях. Когда манипулятор аппарата коснулся полипов, они отреагировали не постоянным свечением, а отчетливым мигающим зеленым светом. Остальная соединительная ткань между полипами оставалась темной, ограничивая биолюминесценцию исключительно живыми щупальцами.

Морфология и классификация Corallizoanthus aureus

Новый описанный вид принадлежит к отряду Zoantharia, родственному морским анемонам. Corallizoanthus aureus имеет от 24 до 26 щупалец.

Этот вид является эпибионтом, то есть живет, прикрепляясь исключительно к другим организмам. В данном случае исследователи обнаружили Corallizoanthus aureus только на кораллах рода Pleurocorallium.

Анализы подтвердили, что излучение света не является спонтанным. Кораллу требуется механическая или химическая стимуляция для запуска вспышки. Ученые предполагают, что Corallizoanthus aureus производит свой свет, используя соединение люциферина, скорее всего, коэлентеразин, который широко распространен среди биолюминесцентных морских организмов, включая медуз, копепод и некоторых глубоководных рыб.

Однако точный механизм запуска, связывающий физический контакт с активацией этого химического пути у Corallizoanthus aureus, остается предметом исследований.

Гипотеза о "сигнализации от взлома" и ее экологическая функция

Наблюдение, что Corallizoanthus aureus светится только при контакте, согласуется с давней теорией в морской биологии, известной как гипотеза о "сигнализации от взлома". Эта гипотеза предполагает, что мелкие организмы-жертвы могут использовать биолюминесценцию для привлечения более крупных хищников при нападении.

В этом сценарии мелкий хищник, пытающийся съесть коралловые полипы, вызовет зеленую вспышку. Внезапное свечение может привлечь вторичных хищников, таких как более крупные рыбы или ракообразные, в это место. Эти новички затем будут охотиться на первоначального нападающего или отгонять его, обеспечивая косвенную защиту коралла.

Полученные данные представляют собой первый задокументированный случай биолюминесценции, наблюдаемой в глубоководной пещерной экосистеме. Предыдущие сообщения о светящихся морских обитателях в основном поступали из открытых океанических зон или мелководных рифовых систем.

