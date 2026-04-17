Повышение прайс-кепов увеличит цену на электроэнергию и приведет к серьезным экономическим последствиям, – эксперт

Импортеры электроэнергии и владельцы распределенной генерации требуют повысить прайс-кепы. По словам чиновников, это необходимо якобы для "стимулирования импорта электроэнергии из ЕС" в пиковые часы, чтобы таким образом уменьшить дефицит электроэнергии в Украине. Однако промышленники и крупные бизнес-ассоциации, включая производителей оружия, выступают против. Поскольку это приведет к резкому подорожанию электроэнергии.

"Дорогая энергия будет означать большие расходы, убытки, сокращение людей. К тому же, бизнес перекладывает расходы на цены на еду, на услуги, на оружие. Получаем инфляцию в ее прямом виде, миллионы людей будут терять деньги каждый день. Вот почему эта дискуссия касается каждого украинца", – анализирует ситуацию экономический обозреватель Сергей Лямец.

По словам эксперта, высокие прайс-капы должны были привести к импорту электроэнергии из Европы в Украину, чтобы компенсировать дефицит, сложившийся в результате уничтожения Россией части генерирующих мощностей.

"Из-за бомбардировок электроэнергии не хватало. Единственным способом быстро покрыть спрос был импорт из Венгрии, Польши и т. д. Но вечером электричество в Европе тоже дорогое, поэтому приходилось платить больше. Повышение прайс-кепа давало возможность купить больше импортной энергии", – объясняет Сергей Лямец.

Замысел сработал – Украина получила большие объемы электроэнергии. Но, решив одну проблему, получила другую: искусственное завышение цен на электроэнергию. С 2023 по 2026 год предельная цена выросла почти вдвое – с 9000 до 16000 грн/МВт·ч.

"Если растет цена на импорт, растет цена на ВСЮ энергию. Поэтому получается, что импорт (даже в небольших объемах) разгоняет цену на всю украинскую электроэнергию, даже на ту, что произведена в Украине. В результате, некогда дешевые атомная и гидроэнергия стали продаваться по гораздо более высоким ценам, а сверхприбыль досталась преимущественно трейдерам", – описывает ситуацию обозреватель.

Очередное повышение прайс-кепов не решит проблему дефицита генерации, а просто перераспределит деньги от бизнеса и населения в пользу трейдеров и, в значительно меньшей степени, генерации. Трейдеры получат сверхприбыль за счет промышленности и обычных украинцев.

По мнению эксперта, делать ставку на импорт – это не просто риск, а системная ошибка, которая будет иметь серьезные последствия.

"Если электроэнергии не хватает – ее нужно производить, а не поднимать цену и делать вид, что проблема исчезла. Украине нужно не увеличивать дорогой импорт и не стимулировать "своих" неэффективных производителей, а развивать генерацию. Только это способно преодолеть хронический дефицит энергии", – утверждает экономический обозреватель Сергей Лямец.

