Украинский должен быть государственным языком, а русский получит особый статус - Порошенко

Кандидат на пост Президента Украины Петр Порошенко считает, что русский язык должен получить особый статус, тогда как украинский останется единственным государственным языком. Об этом он заявил 10 мая в ходе теледебатов на «Первом национальном».

Порошенко сообщил, что языковой вопрос входит в пакет изменений к Конституции Украины в части децентрализации власти и увеличении прав и ответственности территориальных общин.

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«Сегодня румыны, венгры, словаки имеют возможность в рамках территориальной общины общаться на том языке, на котором им комфортно. И русский язык должен получить, безусловно, тот статус, когда любой человек, который общается на этом языке, не должен испытывать никаких притеснений. Чиновник, который работает в местах компактного проживания того или иного национального меньшинства, должен выучить язык национального меньшинства, обеспечив право человека общаться на языке, на котором ему комфортно», - отметил он.

Зато в Конституции Украины, по его словам, единственным государственным языком должен быть украинский. «Потому что, на самом деле, как сказала Лина Костенко, государства не умирают от инфаркта. Государства и народы умирают тогда, когда у них забирают язык. Но мы не дадим погибнуть государственному языку и государству Украина», - подчеркнул Порошенко.