Украинский должен быть государственным языком, а русский получит особый статус - Порошенко

16:02, 11 мая 2014
Политика
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Порошенко сообщил, что языковой вопрос входит в пакет изменений к Конституции Украины.

Порошенко каже, що російська має отримати особливий статус

Кандидат на пост Президента Украины Петр Порошенко считает, что русский язык должен получить особый статус, тогда как украинский останется единственным государственным языком. Об этом он заявил 10 мая в ходе теледебатов на «Первом национальном».

Порошенко сообщил, что языковой вопрос входит в пакет изменений к Конституции Украины в части децентрализации власти и увеличении прав и ответственности территориальных общин.

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«Сегодня румыны, венгры, словаки имеют возможность в рамках территориальной общины общаться на том языке, на котором им комфортно. И русский язык должен получить, безусловно, тот статус, когда любой человек, который общается на этом языке, не должен испытывать никаких притеснений. Чиновник, который работает в местах компактного проживания того или иного национального меньшинства, должен выучить язык национального меньшинства, обеспечив право человека общаться на языке, на котором ему комфортно», - отметил он.

Зато в Конституции Украины, по его словам, единственным государственным языком должен быть украинский. «Потому что, на самом деле, как сказала Лина Костенко, государства не умирают от инфаркта. Государства и народы умирают тогда, когда у них забирают язык. Но мы не дадим погибнуть государственному языку и государству Украина», - подчеркнул Порошенко.

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