Ученые спустя 70 лет разгадали загадку витамина B1: это открытие изменит производство лекарств

Этот научный прорыв позволит фармацевтам отказаться от токсичных химикатов.

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде описали открытие, которое может войти в историю химии. Им удалось подтвердить гипотезу, выдвинутую еще в 1958 году Рональдом Бреслоу и касающуюся механизма действия витамина B1.

Речь идет о карбене – это форма молекулы углерода с очень высокой реакционной способностью. При контакте с водой он обычно распадается почти мгновенно, поэтому на протяжении многих лет многие исследователи предполагали, что его невозможно ни стабилизировать, ни непосредственно наблюдать в таких условиях, пишет WP abcZdrowie.

Между тем команда из Калифорнийского университета в Риверсайде (UC Riverside) разработала специальную защитную структуру, которая прикрывает реактивный центр молекулы и позволяет ей выживать в воде гораздо дольше, чем считалось ранее. Благодаря этому ученые смогли впервые напрямую подтвердить механизм, который до сих пор оставался преимущественно теорией.

"Это первый раз, когда кому-либо удалось наблюдать стабильный карбен в воде", – заявил Винсент Лавалло, профессор химии Калифорнийского университета в Риверсайде и ведущий автор публикации. "Многие считали, что это безумная идея. Однако оказалось, что Бреслоу был прав".

Открытие может иметь практическое применение

Это открытие имеет значение не только для теоретической химии. Гипотеза Бреслоу была связана с витамином B1, или тиамином, который играет ключевую роль во многих метаболических процессах.

Давно предполагалось, что в организме он может проходить через карбеновую стадию, помогая запускать важные биохимические реакции. Однако не хватало осязаемого доказательства того, что такая структура действительно может существовать в среде, напоминающей биологические условия.

Авторы работы подчеркивают, что последствия их открытия могут выходить далеко за рамки самого витамина B1. Возможность стабилизации карбенов в воде открывает путь к проектированию новых, более экологически чистых химических реакций.

На практике это может означать развитие методов синтеза, которые в меньшей степени будут полагаться на токсичные органические растворители. Это особенно важно в контексте фармацевтической промышленности и современной химии материалов.

