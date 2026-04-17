В Еврокомиссии отреагировали на угрозы России в адрес стран Балтии и Финляндии в связи с атаками дронов

Пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Гиппер подчеркнула, что такие заявления являются частью российского "учебника" по дезинформации, а также создают поводы для эскалации.

Пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Гиппер отреагировала на угрозы секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в адрес стран Балтии и Финляндии о том, что у России есть право на самооборону из-за атак украинских беспилотников, залетающих из этих стран. Заявление Гиппер опубликовано на сайте Европейской комиссии.

В Европейском Союзе отрицают, что Латвия, Литва, Эстония и Финляндия участвуют в украинских ударах по стране-агрессору.

"Совершенно очевидно, что такие заявления являются частью российского учебника по дезинформации, а также создают поводы для эскалации и подрывают региональную безопасность. Ничего нового", – заявила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Видео дня

Гиппер подчеркнула, что страны Балтии и Финляндия уже сделали заявления, в которых "четко отвергают это безосновательное утверждение" в их отношении.

Она добавила, что "из того, что мы видели, нет никаких доказательств" в подтверждение обвинений РФ против этих государств.

Россия и страны Балтии: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам помощника президента РФ Николая Патрушева, Финляндия и страны Балтии предоставляют свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников, что означает прямое участие этих государств, являющихся членами НАТО, в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Патрушев привел данные, что расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области превышает 1400 километров. Он уверен, что дроны не могут преодолевать такой маршрут без согласия стран НАТО, над территорией которых он проходит. По словам помощника Путина, жители Эстонии получают SMS-сообщения о возможном появлении беспилотников. Также Патрушев напомнил о случаях обнаружения сбитых дронов на территории Финляндии. Поэтому он возмутился тем, что Хельсинки не требуют от Украины прекращения подобных ударов.

Также мы писали, что новые исследования, подготовленные аналитическим центром Baltic Defense Initiative, базирующимся в Вильнюсе, указывают на то, что Россия может заставить Литву капитулировать всего за 90 дней, и для этого стране-агрессору даже не нужно вводить войска на территорию этой страны. Объясняется, что целью моделирования потенциального нападения было выявление уязвимостей в системе обороны Литвы и их скорейшее устранение. Аналитический центр подготовил более 200 предложений по укреплению обороны Литвы.

