Украину привлекут к обсуждению вопроса о том, как разблокировать Ормузский пролив, – Зеленский

О проливе сейчас говорят то же самое, что Украина в свое время говорила о Чёрном море, отметил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече европейских стран по вопросу разблокирования Ормузского пролива. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

Он подчеркнул, что всем известно, насколько важен этот пролив, поэтому "многие лидеры" собираются, чтобы скоординировать свои усилия по обеспечению безопасности в нем.

"И об этом проливе мы повторяем почти то же самое, что говорили о Черном море в 2022–2023 годах, когда россияне пытались заблокировать нам Черное море. Украина эту задачу решила. Теперь уже все в мире видят, что безопасность на море – это глобальная ценность, а не чья-то отдельная проблема. Безопасность нужно защищать совместно. Мы надеемся, что выводы партнеров по всем вызовам, которые есть сейчас, будут сильными", – сказал Зеленский.

Видео дня

Участие европейских стран в разблокировании пролива

Ранее издание Bloomberg сообщало, что между европейскими странами возникли дискуссии о том, как проводить миссию по обеспечению безопасности морских путей в Ормузском проливе. В частности отмечается, что Германия считает необходимым привлекать США к этому процессу. Тогда как Франция выступает против этого.

В то же время отмечается, что в любом случае участие европейских стран в регионе возможно только после обеспечения мира в Иране. На встрече страны хотят обсудить разминирование пролива, обеспечение того, чтобы суда не взимали плату за прохождение через пролив, а также защиту международных правил свободного судоходства.

