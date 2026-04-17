Вышел трейлер боевика 'Уличный боец' по культовой видеоигре

Вышел трейлер американского комедийного фильма о боевых искусствах "Уличный боец" (Street Fighter), который станет уже третьей экранизацией одноименной серии видеоигр от Capcom.

События фильма разворачиваются в 1993 году. Отчужденные бойцы уличных поединков Рю и Кен Мастерс вынуждены снова вернуться в бой, когда загадочная Чан-Ли вербует их для участия в новом мировом турнире по уличному бою – жестоком столкновении кулаков, судьбы и ярости. Но за этим "королевским боем" скрывается смертельный заговор, который заставляет их столкнуться не только друг с другом, но и с демонами собственного прошлого.

Под руководством режиссера Китао Сакураи ("Неудачная поездка", сериалы "Искаженный металл", "Грызня"), "Street Fighter: Уличный боец" переносит битву с аркадных автоматов на большой экран – с хадукенами, сокрушительными ударами с разворота и всеми любимыми персонажами.

Главные роли в фильме сыграли Ноа Сентинео ("Всем парням, которых я любила раньше", "Ангелы Чарли", "Черный Адам", "Боевые действия", сериал "Шантаж"), Эндрю Кодзи ("Глаза змеи: Начало Джи.Ай.Джо", "Скоростной поезд", "Пробивной чувак", сериалы "Черные голуби", "Острые козырьки", "Банды Лондона") и Каллина Лян ("Присутствие", "Лига миллионеров", сериал "Фундация").

Кроме того, в фильме задействованы Дэвид Дастмалчян ("Пленницы", "Отряд самоубийц: Миссия на вылет", "Человек-муравей", сериал "Киллербот"), а также рэпер 50 Cent ("Право на убийство", "Замерзшая земля", "План побега", "Шпионка"), американский рестлер Коди Роудс и австралийский боец UFC Александр Волкановски.

Также одну из ролей в фильме получит Джейсон Момоа (франшизы "Лига справедливости", "Аквамен", "Дюна", "Форсаж", "Minecraft: Фильм", сериал "Игра престолов") – он сыграет роль монструозного бойца Бланки.

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H Film Distribution Company, в украинский прокат фильм выйдет 15 октября 2026 года.

