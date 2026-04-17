Евро установил новый рекорд: официальный курс валют на понедельник

Национальный банк Украины установил на понедельник, 20 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,89 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабла сразу на 25 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривна также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,77 гривны за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 35 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 16 апреля – 51,42 грн/евро).

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 44,00/44,04 грн/долл., а к евро – 51,82/51,86 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 17 апреля, вырос на 20 копеек и составляет 44,05 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 51,95 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,45 гривны, а евро – по курсу 50,95 гривны за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 17 апреля, вырос на 23 копейки и составляет 44,05 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,48 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 51,95 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,18 гривны за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: