СМИ: Механизм 3% ипотеки не разработан даже на уровне государства

Однако – не началась, пишет сайт «Комментарии».

На сайте профильного министерства подробно расписаны условия получения желанного для более чем миллиона украинцев - очередников кредита. Как сообщается на сайте «гражданину необходимо обратиться в один из 36-ти банков и подать минимально необходимый набор документов»: справка касательно пребывания в квартирной очереди, справка о составе семьи, заявление на кредит и копии паспорта и идентификационного номера.

Далее, после оформления ипотеки и оплаты первого взноса в размере до 25% общей суммы кредита, гражданин ежемесячно погашает 3%. Остальное банку оплачивает государство из бюджета. На эти цели правительством предусмотрено 1 млрд грн.

Журналисты издания обратились в Ощадбанк, поскольку 8 мая Близнюк заявил, что пока лишь это финансово-кредитное учреждение изъявило желание принять участие в данной программе.

С оператором горячей линии состоялся следующий разговор:

«- Здравствуйте, у кого в вашем банке я могу узнать относительно возможности подать заявку на президентскую ипотеку под 3%?

- Нет! – отрезала девушка, явно слышащая за день не первый раз подобный вопрос, – Механизм еще не разработан. Соответственно, у нас еще нет даже данных по этому кредиту, и этот продукт пока не предоставляется.

- Подскажите, а в какие сроки можно будет уточнить?

- Попробуйте перезвонить в конце текущего месяца либо же в начале следующего. Потому что у нас пока вообще никакой информации нет. И я ничего вам подсказать не могу. Механизм кредитования не разработан даже на уровне государства.»

В министерстве же сообщили, что, оказывается, в ближайший четверг должно состояться совещание с участием застройщиков, банкиров и чиновников областных администраций, на котором должны быть «отработаны» необходимые шаги для «максимальной эффективности совместных действий». Не больше, и не меньше.

Таким образом, первый анонсированный Близнюком день «исторической ипотеки» закончился очередным переносом «согласований» и «договоренностей».