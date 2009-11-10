Ющенко призывает политиков лечиться

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует, чтобы вакцинация населения проходила в строгом соответствии с рекомендациями врачей.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

«Президент Украины в который раз обращается к политикам с просьбой не заниматься лечением украинцев, а быстрее самим лечиться от политического гриппа. Поскольку проблема в Украине не в пандемии калифорнийского гриппа, проблема в Украине – это политический грипп, который распространяют своими безответственными заявлениями украинские политики», – отметила она.

И.ВАННИКОВА сообщила, что глава государства призвал правительство, в частности Министерство здравоохранения, вынести уроки из эпидемии гриппа и не повторить ошибок в случае появления второй волны эпидемии. В первую очередь речь идет о необходимости пересмотра подхода к самой политике вакцинации. В частности, это касается не только вакцинации от гриппа, но и от других опасных болезней – туберкулеза, дифтерии, кори, краснухи и т. п. По словам И.ВАННИКОВОЙ, дезорганизация кампаний вакцинации, случаи ввоза в Украину сомнительных лекарств и вакцин, отсутствие адекватной разъяснительной работы привели к подрыву доверия граждан к вакцинации как таковой. «Следовательно, один из уроков, которые необходимо вынести из эпидемии, – это необходимость возобновления адекватной программы вакцинации. Президент поручил правительству, всем привлеченным министерствам и другим органам власти принять для этого необходимые меры», – отметила она.

При этом И.ВАННИКОВА добавила, что глава государства предостерегает от попыток превратить вакцинацию в очередную штурмовую кампанию. Во-первых, сказала она, Президент Украины обращает внимание, что вакцинация должна в каждом случае происходить только после консультации с врачом. Во-вторых, по ее словам, Президент предостерегает от попыток определенных дельцов и их партнеров в органах власти “нагреть руки” на вакцинации. В.ЮЩЕНКО призывает правоохранительные органы осуществлять постоянный мониторинг соблюдения законодательства при закупке, доставке и использовании вакцин. Кроме того, по убеждению главы государства, вакцинация должна сопровождаться надлежащей разъяснительной работой в центре и на местах, сказала И.ВАННИКОВА.