Элтон Джон приехал в Макеевку узнать, куда идут его деньги

Всемирно известный музыкант сэр Элтон ДЖОН высоко оценил работу в городе Макеевке областного специализированного Дома ребенка, в котором живут дети с диагнозом ВИЧ/СПИД.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Макеевке Донецкой области, находясь на территории специализированного детского дома.

«Я был около часа, я видел почти всех детей, видел всех, кто здесь работает, и, по-моему мнению, по-моему опыту, это совершенно удивительно, и это совершенно прекрасно работающий детский дом, - отметил Э. ДЖОН, - здесь великолепное медицинское внимание деткам, психиатры прекрасно работают, психологи. И самое важное, что любовь окружает детей. И все дети, они, действительно, счастливы».

Музыкант не скрывал своих положительных эмоций, вызванных общением с детьми: «Я в большом восторге от того, что я видел». При этом он добавил, что ему «очень грустно от того факта, что эти дети находятся как бы вне общества… но, я хочу сказать, что такие места, как этот детский дом – это то место, где, действительно, у этих детей будет жизнь, они найдут здесь родителей и у них будет будущее».

Отвечая на вопрос журналистов, почему музыкант выбрал для своего сотрудничества именно Украину, он сказал: «Почему Украина? - А почему не Украина?! Украина наиболее инфицирована вирусом ВИЧ в странах восточного блока. Поэтому, собственно говоря, это та причина, по которой мы совместно с Еленой (ФРАНЧУК – УНИАН), с ее Фондом (АнтиСПИД) начали работать здесь».

При этом Э. ДЖОН добавил: «Я думаю, что все, что мы делаем здесь, это для того, чтобы помочь сделать максимально все, чтобы инфицирование как-то остановить. Потому что, к сожалению, вы знаете, что это наиболее инфицированная область в Восточной Европе?. Поэтому мы здесь».

Музыкант объяснил, что он приехал в Украину, чтобы посмотреть, куда реально направляются деньги, выделяемые его Фондом.

Музыкант и его спутник, - глава правления СПИД Фонда Э.ДЖОНА Дэвид ФЕРНИШ - пришли на пресс-конференцию с одним из малышей детского дома. Маленький 14-месячный мальчик по имени Лев мирно сидел на руках у Д.ФЕРНИША.

На вопрос журналистов, не хочет ли Э.ДЖОН усыновить понравившегося им мальчика, он ответил, что трудно для себя решить сейчас этот вопрос, но однозначно то, что этот ребенок «отнял его сердце».

«Я смотрю сейчас на малыша… Дэвид и я, мы всегда говорили о том, чтобы принять ребенка. Может быть, да, Дэвид всегда хочет, но я говорю пока еще - «нет», - объяснил Э. ДЖОН, - Знаете, мне 62 года, очень много путешествую и такая жизнь, которая всегда насыщена. Может, для ребенка это (усыновление – УНИАН), действительно, не будет слишком хорошо, потому что я сильно занят и много езжу, но…».

При этом музыкант добавил: «Но, было бы здорово, вот так вот взять и принять его к себе. Он, этот мальчик, он у меня просто отнял сердце. Он украл наши сердца – мое и Дэвида».

По поводу усыновления этого украинского мальчика Э. ДЖОН не мог сегодня заявить что-то однозначно: «Не знаю, получится ли, смогу ли я,… у нас пока нет таких юридических отношений между Украиной и Великобританией. Может быть, Дэвид сможет, поскольку он гражданин Канады…Ну, посмотрим».

«Мы будем стараться сделать все возможное, чтобы помочь этому ребенку, помочь ему с будущим и, возможно, найти ему семью», - заключил Э. ДЖОН.

Как сообщал УНИАН, Э.ДЖОН сегодня приехал в Донецкую область вместе с учредителем фонда "АнтиСПИД" Еленой ФРАНЧУК и главой координационного совета Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ, Владимиром ЖОВТЯКОМ.

Он провел пресс-конференцию, посвященную первым результатам работы проекта «Дети+». Данный проект реализуется совместно Фондом Е.ФРАНЧУК "АнтиСПИД" и СПИД-фондом Э.ДЖОНА и направлен на помощь детям, пострадавшим в результате эпидемии ВИЧ/СПИД.

5-летний проект «Дети плюс» стартовал в феврале 2008 года. Сегодня он реализуется в десяти регионах Украины. Проект ведет ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом», в партнерстве с румынской организацией Ромениан Энджел Эппил (Romanian Angel Appeal). Фонд Е.ФРАНЧУК выделил для этого проекта грант в 2,5 миллиона долларов, а СПИД Фонд Э.ДЖОНА дополнительно привлек 500 тысяч фунтов от The Big Lottery Fund.