СБУ раскрыла межрегиональную группу банковских мошенников

Службой безопасности Украины в Харьковской области в рамках осуществления мероприятий, направленных на защиту банковской и кредитно-финансовой системы Украины, пресечена противоправная деятельность межрегиональной организованной преступной группы, которая противоправным способом завладела кредитными средствами банковских учреждений Сумской, Харьковской, Полтавской областей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области, сотрудниками УСБУ было установлено, что злоумышленники реализовывали свои противоправные намерения путем получения заведомо безвозвратных кредитов, оформленных на имя фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, и последующей легализации средств путем проведения финансовых операций.

В частности, в одном из случаев члены преступной группы приобрели корпоративные права в уставных фондах нескольких харьковских фирм на имя подставных лиц. При содействии служебных лиц отделения «Проминвестбанка» в одном из городов Сумской области эти фирмы на основании сознательно фальсифицированных документов получили кредиты на общую сумму 1,5 млн. грн. После этого полученные кредитные средства легализовались злоумышленниками путем перевода на счета одного из частных предприятий в г. Виннице, якобы как оплата за товары и услуги.

По заключению экспертов, в результате указанных противоправных действий интересам АК «Проминвестбанк» нанесен материальный ущерб на сумму более 1,6 млн. грн.

Следственным отделом Управления СБУ в Харьковской области по указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере или организованной группой) и ч.3 ст.209 УКУ (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенное организованной группой или в особо крупном размере).