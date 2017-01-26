Задержанного в оккупированном Крыму адвоката Курбединова могут обвинить в экстремизме

Задержанного в оккупированном Крыму адвоката Эмиля Курбединова, скорее всего, обвинят в распространении экстремистской литературы. Об этом заявил глава избиркома Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля, пишет ТСН.

Читайте такжеЖурналисты узнали о недавнем визите командира российских наемников "ЧВК Вагнер" в Украину (фото, видео)

Отмечается, что сейчас Курбединова везут в так называемый суд в Железнодорожном районе оккупированного Россией Симферополя. При этом Смедля подчеркнул, что задержанному вероятнее будут избирать меру пресечения в виде ареста, а назначенный задержанному адвокату защитник, никак не повлияет на «суд».

"Я сам не буду никуда выезжать из Крыма. Останусь со своим народом до последнего. Мне и членам моей семьи неоднократно поступали угрозы", - сообщил Смедля.

Напомним, сегодня в Крыму задержали правозащитника Эмиля Курбединова. Об этом стало известно из Facebook во время видеотрансляции, которую вел сам адвокат. На видео видно, как Курбединова на его автомобиле остановили сотрудники ДПС в Крыму. При этом он отметил, что направлялся на обыск в жилище Сейрана Салиева, который утром 26 января в Бахчисарае начали силовики оккупированного Крыма.

После определенного ожидания, к автомобилю адвоката приближается несколько мужчин в масках, один из которых представился сотрудником «отдела по борьбе с экстремизмом» и констатирует, что Курбединов «административно задержанный».