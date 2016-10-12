В Крыму оккупанты осуществили 2 неудачных запуска ракет – разведка

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook, запуски ракет были осуществлены в рамках итоговой проверки органов управления, объединений, соединений и частей ВС РФ за 2016 учебный год на межвидовом полигоне ЧФ РФ “Опук”.

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«Экипажами фрегата “Адмирал Григорович” из зенитно-ракетного комплекса “Штиль-1” и малого противолодочного корабля “Муромец” из зенитно-ракетного комплекса “Оса-М” проведено два пуска, один из которых неудачный – ракета 9М33 упала в море через 2 секунды после старта. Боевыми расчетами берегового ракетного комплекса “Бал” 15 отдельной береговой ракетной бригады (Севастополь) Береговых войск Черноморского флота ВС РФ произведен неудачный пуск по надводным целям ракетой 3М24, которая упала в море на расстоянии 8 км от берега», - говорится в сообщении.

В разведке заметили, что, учитывая тактико-технические характеристики ракеты (дальность поражения составляет до 130 км), этот инцидент мог угрожать жизни гражданскому населению и инфраструктуре полуострова.