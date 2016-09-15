Bellingcat ответил на доклад "Алмаз-Антея" о причинах катастрофы рейса МН17

Соответствующий ответ Bellingcat опубликован Новой газетой.

Отмечается, что текст о катастрофе MH17 был подготовлен специалистами российского концерна "Алмаз-Антей", который специализируется на производстве вооружения ПВО и проектирует в том числе ракеты класса "земля — воздух".

В своем ответе на выводы "Алмаз-Антея" руководитель проекта Bellingcat Элиот Хиггинс эмоционально отреагировал на критику "Алмез-Антея" в свой адрес, назвав текст российской корпорации "убогой болтовней".

Так, в Bellingcat отметили, что большую часть своего доклада "Алмаз-Антей" посвятил разговорам о заголовках и стоковых фотографиях, опубликованных в СМИ Нидерландов и Украины. "Мы к этому отношения не имеем. Говоря о фрагментах и типе ракет, мы основываемся лишь на докладе комиссии (возглавляемой советом безопасности Нидерландов — ред.)", - сказано в сообщении Bellingcat.

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Что касается места запуска, то Bellingcat утверждает, что четко рассказывает о замеченных им нестыковках в датах и расчетах, а также о другом возможном (по версии "Алмаз-Антея" - ред.) месте запуска - поселке Зарощенское.

При этом эксперты Bellingcat указывают, что версия "Алмаз-Антей" о месте запуска ракеты не имеет никаких прямых доказательств и не подтверждается показаниями свидетелей. "Журналисты опросили местных жителей, и никто из них не видел и не слышал запуска. Совсем другая ситуация в Снежном: оттуда поступали сведения о запуске, и есть и другие подтверждения, что пуск был произведен из этого места", - говорят в международной организации.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией «ДНР».

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Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов. Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовала отчет о причинах катастрофы самолета МН17.

Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук». В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса «Бук» на востоке Украины.