Участники крестного хода УПЦ КП пришли на Владимирскую горку
Участники крестного хода Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) пришли на Владимирскую горку.
Как передает корреспондент УНИАН, после того, как все верующие расположатся вокруг памятника Владимиру Великому, начнется торжественный молебен по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины.
Читайте такжеУчастники крестного хода УПЦ КП отправились от Владимирского собора к Владимирской горке
Ожидаются выступления церковных иерархов, в частности, предстоятеля УПЦ КП, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета.
Планируется, что с 13.30 до 14.30 на Владимирской горке отслужат торжественный молебен.
Как сообщал УНИАН, около 12 дня участники крестного хода УПЦ КП отправились от Владимирского собора к Владимирской горке.
Меры безопасности в Киеве в настоящее время не настолько усилены, как вчера во время «хода» УПЦ МП. В частности, на улицах нет металлических ограждений и рамок металлоискателей, через которые вчера проходили все участники «хода».
По данным правоохранителей,количество участников крестного хода - до 3 тыс. человек, Однако по сообщениям корреспондента УНИАН, зрительно количество человек достигает примерно 6 тыс.