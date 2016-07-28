Меры безопасности в Киеве во время крестного хода УПЦ КП ниже, чем вчера

12:36, 28 июля 2016
Общество
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Меры безопасности в Киеве во время крестного хода верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) не настолько усилены, как вчера во время «хода» УПЦ МП.

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В частности, на улицах нет металлических ограждений и рамок металлоискателей, через которые вчера проходили все участники «хода».

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Как передает корреспондент УНИАН, правопорядок и безопасность участников хода на улицах обеспечивают как правоохранители, так и представители добровольческих батальонов.

Впереди шествия едет автомобиль полиции, также идут спецназовцы и патрульные полицейские.

Периметры улиц, по которым идут участники шествия, охраняются не так плотно, как вчера во время мероприятия УПЦ МП.

В настоящее время колонна уже вышла к перекрестку бульвара Шевченко и улицы Владимирской.

По данным правоохранителей, количество участников крестного хода - до 3 тыс. человек, однако точные данные станут известны несколько позже, когда верующие выйдут на улицу Владимирскую.

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