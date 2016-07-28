Участники крестного хода УПЦ КП подходят к Софийской площади
12:53, 28 июля 2016Общество
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Участники крестного хода Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) подходят к Софийской площади.
визуально людей на западе больше, чем это отмечали правоохранители / hromadske.ua
Как передает корреспондент УНИАН, последние участники шествия недавно повернули с бульвара Шевченко на улицу Владимирскую. Таким образом, колонна растянулась по улице примерно на 1 км.
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Следует также отметить, что визуально людей на мероприятии больше, чем это отмечали правоохранители, - около 5-6 тыс.
Мероприятие проходит без инцидентов. Ситуация спокойная.
Планируется, что с 13.30 до 14.30 на Владимирской горке при участии верующих священники УПЦ КП отслужат торжественный молебен.
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