Участники крестного хода УПЦ КП подходят к Софийской площади

Как передает корреспондент УНИАН, последние участники шествия недавно повернули с бульвара Шевченко на улицу Владимирскую. Таким образом, колонна растянулась по улице примерно на 1 км.

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Следует также отметить, что визуально людей на мероприятии больше, чем это отмечали правоохранители, - около 5-6 тыс.

Мероприятие проходит без инцидентов. Ситуация спокойная.

Планируется, что с 13.30 до 14.30 на Владимирской горке при участии верующих священники УПЦ КП отслужат торжественный молебен.