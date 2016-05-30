Появилось видео нападения на российского блогера в Киеве

В описании к видеозаписи говорится, что он получил "первый воспитательный урок от активистов организации С14".

Кроме того, в видео есть твиты российского блогера, за которые его ударили и облили кефиром.

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"Мы не допустим беснование сепаратистской мрази ни на фронте, где мы воевали и воюем, ни в тылу, где действуют наши активисты", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве четверо неизвестных облили российского блогера Рустема Адагамова кефиром. Он в своем Twitter по этому написал: "Киев - хороший город - могли покалечить или убить. Поэтому благодарю! Я давно так не смеялся".