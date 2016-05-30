Появилось видео нападения на российского блогера в Киеве
Опубликовано видео нападения на российского блогера Рустема Адагамова.
В описании к видеозаписи говорится, что он получил "первый воспитательный урок от активистов организации С14".
Кроме того, в видео есть твиты российского блогера, за которые его ударили и облили кефиром.
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"Мы не допустим беснование сепаратистской мрази ни на фронте, где мы воевали и воюем, ни в тылу, где действуют наши активисты", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве четверо неизвестных облили российского блогера Рустема Адагамова кефиром. Он в своем Twitter по этому написал: "Киев - хороший город - могли покалечить или убить. Поэтому благодарю! Я давно так не смеялся".
Киев добрый город—могли изувечить или убить. Так что спасибо! Я давно так не смеялся. https://t.co/s7QHRvODxypic.twitter.com/sPH68TgR4a— Рустем Адагамов (@adagamov) May 29, 2016