Во Львове презентовали знак лауреата Международной премии имени Ивана Франко

Об этом сообщает пресс-служба Международного фонда Ивана Франко.

«Я сын народа, что вверх идет» - такие слова высечены на знаке Лауреата Международной премии им. Ивана Франко. Знак Лауреата представляет собой круглую медаль с ушком диаметром 30 мм, весом 24 грамма изготовленную из золота 375 пробы в качестве proof-like. Тканая лента в сине-желтых тонах с элементом традиционной вышивки крепится на металлической вставке с изображением пера и лаврового листа. Знак изготовлен киевской компанией ООО «Герольдмайстер» по заказу Международного фонда Ивана Франко.

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Автор эскиза знака канадский художник, украинского происхождения Олег Лесюк - председатель Украинского Союза Изящных художников Канады, член Национального Союза Художников Украины и Ассоциации Скульпторов Канады.

Эскиз знака был создан с учетом работ студента Киевского национального университета им. Т.Шевченко Дмитрия Кругляка из г. Запорожье и члена Союза коллекционеров Украины Сергея Литвина из Полтавы, которые приняли участие в конкурсе на лучший эскиз знака лауреата Международной премии им. Ивана Франко.

Знак вместе с денежной премией будет вручаться победителю премии 27 августа 2016 года, на родине Великого Каменяра - в городе Дрогобыч. Кроме золотого знака, победителю премии будут вручено денежное вознаграждение, в 2016 году призовой фонд составляет пятьсот тысяч гривен.

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Победители Международной премии им. Ивана Франко будут определены в двух номинациях: за весомый вклад в развитие украинистики и за выдающийся личный вклад в развитие социально-гуманитарных наук.

В презентации знака приняли участие: внук Ивана Франко и председатель правления Фонда Роланд Франко.

Как известно, Международная премия Ивана Франко является почетным признанием научных открытий, весомых достижений и значительных заслуг ученых в области общественных наук и украинистики.