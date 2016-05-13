В СБУ заявили, что сайт Львовской ОГА взломала хакерская группировка "ДНР"

Об этом сообщила УНИАН руководитель пресс-службы управления СБУ во Львовской области Мирослава Клячкивская.

"Установлено, что хакерскую атаку осуществили с временно оккупированной территории Донецкой области хакеры из группировки "Спрут", которая уже дважды атаковала страницу Львовской ОГА", – сообщила Клячкивская.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что привело к утечке, потере, подделке, блокированию информации, искажению процесса обработки информации или к нарушению установленного порядка ее маршрутизации).

На сегодняшний день возобновлена работа страницы Львовской ОГА в соцсетях "Facebook" и "Twitter". Сайт Львовской ОГА до сих пор не работает.

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Как сообщал УНИАН, утром 11 мая посетители официальной веб-страницы Львовской ОГА увидели размещенные там постеры с двуглавым орлом и надписи "Львовская область поздравляет ДНР с Днем Республики!". На странице ОГА в Фейсбуке также было размещено поздравление в адрес так называемой "ДНР" на русском языке и логотип "Спрут". А на странице ОГА в сети Twitter злоумышленники опубликовали видео, на котором человек в маске рассказывает о "нацистах" в Украине и "обстрелах мирных жителей" на Донбассе.

Ранее хакерские атаки на сайт ОГА осуществлялись 23 апреля 2016 года и 19 августа 2015 года.

В прошлом году правоохранители вместе с IT-специалистами определили, что хакерская атака на сайт была совершена с территории оккупированного Крыма.