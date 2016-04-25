Во Львовской ОГА заявляют, что официальный сайт учреждения 3-й день не работает из-за хакерской атаки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

По данным пресс-службы, 23 апреля, около 15.00, сайт Львовской ОГА взломали неизвестные хакеры. В частности, на нем появились антиукраинские надписи и изображения «Спрут был здесь». Сайт был отключен от сети, но восстановить работу сайта пока не удается.

По данному факту было направлено соответствующее заявление в управление Службы безопасности Украины во Львовской области.

В настоящее время сотрудники СБУ совместно с разработчиками сайта ищут уязвимые места, через которые был взломан сайт, чтобы в дальнейшем сделать невозможным взлом сайта.

Проводятся работы по восстановлению работы сайта.

Как сообщал УНИАН, 19 августа 2015 года временно прекратил работу официальный веб-портал Львовской областной государственной администрации (www.loda.gov.ua). Причиной этого стало несанкционированное вмешательство в систему управления сайтом, в результате которого преступникам удалось разместить информацию откровенно пророссийского и болезненного содержания, которая унижает честь и достоинство украинцев. По факту взлома веб-сайта Львовской ОГА прокуратура Львовской области начала уголовное производство по ст. 361 УК (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Работа сайта была восстановлена 20 августа. Правоохранители вместе с IT-специалистами определили, что хакерская атака на сайт была осуществлена из Крыма.