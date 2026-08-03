Кадровый коллапс в России: Кремль ищет сотрудников среди детей, заключенных и мигрантов

Меры властей не приводят к увеличению общей численности трудоспособного населения.

Российская Федерация переживает один из самых острых кадровых кризисов в своей современной истории, который уже стал серьезной угрозой для военной экономики страны.

Как пишет Foreign Policy, причинами дефицита рабочей силы стали демографический спад, массовая эмиграция после начала полномасштабной войны против Украины и мобилизация сотен тысяч мужчин, в то время как автоматизация и цифровизация, которые могли бы компенсировать нехватку рабочей силы, развиваются слишком медленно. По оценкам, РФ уже не хватает от 1,5 до 2,5 млн работников, а к 2030 году на рынок труда необходимо будет привлечь ещё 10,9 млн человек, преимущественно для замены тех, кто выходит на пенсию.

Особенно остро кадровый дефицит ощущается в оборонной промышленности. Только военно-промышленному комплексу не хватает 400–500 тыс. работников, среди которых более 100 тыс. инженеров и других высококвалифицированных специалистов. В то же время стремительно растет потребность в специалистах по беспилотникам: если сейчас гражданскому сектору не хватает около 14,5 тыс. таких работников, то в течение следующего десятилетия спрос может вырасти до 300 тыс. человек. При этом даже Минобороны России не выполняет собственные планы по подготовке операторов дронов: в первом полугодии 2026 года министерство подготовило чуть более 8 000 специалистов по беспилотникам, что составляет примерно четверть от запланированного на этот период показателя в 34 400 человек.

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В ответ Кремль пытается расширить внутренние трудовые резервы. Для этого власти стимулируют молодежь раньше выходить на рынок труда, сокращают количество бюджетных мест в вузах и даже поддерживают предложения снизить минимальный возраст трудоустройства с 14 до 12 лет (шаг, который может противоречить Конвенции ООН о правах ребенка). Кроме того, в России продолжают сокращать перечень профессий, запрещенных для женщин, а оборонные предприятия активно сотрудничают с техникумами и университетами, готовя будущих работников еще во время обучения.

Впрочем, эксперты отмечают, что эти меры лишь частично компенсируют нехватку кадров и не увеличивают общую численность трудоспособного населения. Напротив, они могут негативно повлиять на качество образования и человеческого капитала, а также еще больше усилить конкуренцию между гражданской экономикой и военным производством за одних и тех же специалистов, прежде всего в сфере информационных технологий.

Еще одним источником рабочей силы Кремль считал заключенных, однако и этот ресурс почти исчерпан. После начала полномасштабной войны тысячи осужденных были призваны в армию, из-за чего количество заключенных в стране менее чем за пять лет сократилось примерно на 40%. В то же время сама Федеральная служба исполнения наказаний также страдает от острого дефицита персонала, а во многих регионах из-за нехватки людей пришлось закрывать колонии.

Особую ставку Москва делает на привлечение иностранных работников. Россия начала активнее вербовать трудовых мигрантов не только из стран Центральной Азии, но и из Индии, Северной Кореи, Китая, Бангладеш и Шри-Ланки, а также пытается использовать оккупированные территории Украины в качестве источника рабочей силы.

Однако эта стратегия всё чаще наталкивается на внутреннее сопротивление. После теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в марте 2024 года в России резко усилились антимигрантские настроения. Власти начали вводить всё более жёсткие миграционные ограничения: упростили процедуры депортации, ограничили возможность переезда семей мигрантов, усилили контроль за их трудоустройством и обучением детей. На этом фоне количество иностранцев, проживающих в России, в период с января 2025-го по январь 2026 года сократилось на 10%, а на строительных площадках число трудовых мигрантов уменьшилось на 15–20%.

Отмечается, что меры, принимаемые в ответ на кадровый кризис, скорее усугубляют проблему, чем решают её.

"Такие меры, как досрочное привлечение студентов к трудовой деятельности, расширение роли женщин и попытки возродить использование труда заключенных, мало способствуют увеличению резерва рабочей силы России. Вместо этого они лишь перераспределяют и без того дефицитную рабочую силу. Между тем попытки все больше полагаться на иностранных работников всё чаще сталкиваются с усилением националистических настроений и ограничительной миграционной политикой", – пишет издание.

Кадровый голод в России – последние новости

Россия столкнулась с настолько острым дефицитом рабочей силы, что это может тормозить ее экономику еще много лет. Причинами стали старение населения и война в Украине, из-за которых РФ стремительно теряет работников.

Аналитики считают, что нынешний дефицит носит структурный характер и не может быть быстро преодолен. Проблема заключается не только в потере рабочей силы из-за войны, но и в демографическом провале: поколение, которое должно было бы сейчас работать в промышленности, численно меньше из-за резкого падения рождаемости в 1990-х.

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