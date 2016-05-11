Хакеры взломали сайт Львовской ОГА, разместив на нем поздравления для "ДНР"

Утром 11 мая на веб-ресурсах ЛОГА хакеры разместили поздравления "ДНР" с "днем республики", передает Zaxid.net.

Так, на сайте Львовской облгосадминистрации опубликовано поздравление с "днем республики" и пожелание "мирного неба", написанные на русском языке.

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Аналогичное приветствие хакеры разместили на странице ЛОГА в Twitter. На странице администрации в Facebook злоумышленники установили логотип своего хакерской группировки.

На странице Львовской облгосадминистрации в Twitter злоумышленники также опубликовали видео, на котором человек в маске рассказывает о "нацистах" в Украине и "обстрелах мирных жителей на Донбассе.

Напомним, в конце апреля во Львовской облгосадминистрации заявляли, что официальный сайт учреждения (loda.gov.ua) не работал три дня из-за хакерской атаки.