Нацсовет вынес предупреждение телеканалу "Украина" за сериал с позитивом о боевиках Донбасса и обратился в СБУ

За принятие соответствующего решения в ходе сегодняшнего заседания члены Нацсовета проголосовали единогласно.

Кроме того, Нацсовет принял решение обратиться в Службу безопасности Украины, чтобы она дала свою оценку скандальному сериалу "Не зарекайся".

Председатель Нацсовета Юрий Артеменко сообщил, что сразу после показа скандальной серии "Не зарекайся", которая вызвала волну негодования со стороны общественности, телеканалу "Украина" следовало принести свои извинения телезрителям, и тогда, возможно, решение Нацсовета было бы мягче.

Также он добавил, что телеканалу стоит воздержаться от показа фильмов и сериалов, которые могут вызвать раскол в обществе.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко на своей странице в сети Facebook выступил за роспуск действующего состава экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов в связи с принятым им решением разрешить показ сериал "Не зарекайся" производства телеканала "Украина".

21 апреля Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "Украина" в связи с жалобами граждан на трансляцию этого сериала.

22 апреля группа из 15 неизвестных совершила хулиганское нападение на офис телеканала "Украина" и залила красной жидкостью одно из помещений. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.

Телеканал "Украина" входит в состав медиа-холдинга "Медиа Группа Украина", 100% уставного капитала которого принадлежит финансово-промышленной группе СКМ Рината Ахметова.