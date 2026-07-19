Что сказать человеку, который кричит во время разговора: психолог назвал три фразы

Некоторые люди повышают голос, потому что им кажется, что их игнорируют.

Разговор с человеком, который почти каждый спор ведет повышенным голосом, может быть изнурительным. Психолог Дэйв Кандифф объяснил, что прежде чем реагировать, стоит задуматься, чем на самом деле обусловлен такой способ общения. Об этом пишет ofeminin.pl.

Не каждый повышает голос по одной и той же причине

Несмотря на то, что громкий разговор часто ассоциируется с гневом, он не всегда является признаком агрессии. Некоторые повышают голос, потому что чувствуют себя игнорируемыми или им кажется, что их никто не слушает. Другие реагируют так под влиянием сильного стресса или просто переняли такой способ общения от своей семьи.

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"Поэтому вместо того, чтобы предполагать худшие намерения, стоит сначала присмотреться к ситуации. Кричит ли собеседник всегда или только в определенные моменты? Нарастают ли его эмоции постепенно или такой способ разговора для него является чем-то естественным?" - советуют в материале.

Когда эмоции берут верх, установите границы

Если разговор превращается в крик, убеждать другого человека в большинстве случаев не приносит результатов. В момент сильных эмоций гораздо сложнее спокойно анализировать аргументы и вести содержательную дискуссию. Человеческий мозг перестает полностью рационально воспринимать информацию и запускает реакцию "беги или сражайся".

Вместо того чтобы вступать в словесные споры, лучше четко обозначить свои границы, поэтому следует просто сказать:

"Давай поговорим, когда мы оба успокоимся".

"Я хочу тебя выслушать, но не тогда, когда ты на меня кричишь".

"Вернёмся к этому разговору чуть позже".

Такие слова не усугубляют конфликт, а показывают, что мы не принимаем такую форму общения.

Иногда достаточно показать, что ты действительно слушаешь

Психологи считают, что некоторые люди повышают голос потому, что чувствуют, будто их игнорируют. Когда собеседник чувствует, что никто не обращает внимания на его слова, он пытается кричать ещё громче.

"В такой ситуации может помочь активное слушание. Поддержание зрительного контакта, предоставление собеседнику возможности досказать свою мысль или краткое обобщение услышанных аргументов часто снижает напряжение. Ведь выслушать - это не значит согласиться с чьим-то мнением. Это лишь сигнал о том, что мы относимся к разговору серьезно", - отмечает ofeminin.pl.

Привычка говорить громко может быть присуща с детства

Не каждый осознает, что говорит громче других. Во многих семьях экспрессивная манера общения является вполне нормальной, и никто не воспринимает ее как ссору.

"Если вы подозреваете, что имеете дело именно с этим, не обращайте на это внимания во время спора. Гораздо лучше вернуться к теме позже, когда эмоции улягутся", - рекомендуют специалисты.

Вместо того чтобы оценивать собеседника, следует описать собственные ощущения, можно сказать:

"Когда ты повышаешь голос, мне трудно сосредоточиться на том, что ты говоришь".

"Не знаю, нервничаешь ли ты, но я воспринимаю это как нападение".

"Мне будет легче с тобой разговаривать, если мы оба будем говорить спокойнее".

Поэтому в случае любого сложного разговора лучшие результаты всегда дает простое правило - не торопись и дай себе минутку на размышления.

Другие советы по общению с людьми

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