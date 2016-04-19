Сериал о войне "укров" и "кровавой фашистской хунты" против "бойцов ДНР/ЛНР" разрешили транслировать
Комиссия при Госкино позволила дальше показывать сериал про "киевскую фашистскую хунту" и "бойцов ДНР" на канале "Украина"
Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко сообщил, что Экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино разрешила показывать сериал "Не зарекайся", что выставляет в положительном свете террористов на востоке Украины.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Относительно ситуации с сериалом “Не зарекайся”. После возмущения общественности содержанием одной из серий этого сериала (которое я разделяю) я инициировал безотлагательное рассмотрение этого произведения Экспертной комиссией по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино. Положительное решение экспертов о возможности показа этого сериала стало для меня неприятной неожиданностью и я не могу с ним согласиться", - написал Ильенко.
"Именно поэтому, учитывая чрезвычайный общественный резонанс по этому поводу, я считаю нужным прекратить полномочия нынешнего состава комиссии и сформировать ее новый состав. Сегодня основной задачей этой комиссии является защита информационного пространства Украины, следовательно среди его членов должны быть специалисты, которые смогут четко, последовательно и профессионально такую функцию выполнять исходя из патриотических позиций", - подчеркнул он.
При этом председатель Госкино приводит список членов комиссии и их решения, касающиеся сериала "Не зарекайся".
Как сообщал УНИАН, в эфире канала "Украина", который принадлежит компании Рината Ахметова "СКМ", 13 апреля показали 66 эпизод сериала "Не зарекайся", который выставляет в положительном свете террористов "ДНР".
Серия рассказывает о положительных "бойцах ДНР", которые берут в плен бойца "киевской фашистской хунты". При этом жену и ребенка, переселенцев с Донбасса, чей муж и отец воюет на стороне "ДНР", берет в плен мать захваченного украинского военного. Ее цель – обменять молодую женщину и мальчика на своего сына. Позже становится ясно, что он уже погиб.
В этой же серии одна из главных героинь, жена "ДНРовца" заявляет, что: "Мы просто хотим, чтобы Донбасс был свободным... Чтобы от нас киевские олигархи отстали..."
В украинском сегменте Facebook этот сериал вызвал активные обсуждения.