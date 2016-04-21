Нацсовет внепланово проверит телеканал "Украина" из-за сериала о добрых "бойцах "ДНР"

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"На заседании Национального совета 21 апреля назначено внеплановую проверку телеканала "Украина" в связи с многочисленными обращениями граждан относительно трансляции вещателем 66 серии сериала "Не зарекайся", - говорится в сообщении.

Результаты проведенной проверки регулятор намерен огласить на следующем заседании в четверг, 28 апреля.

Также пресс-служба добавила, что Нацсовет будет принимать решение, опираясь также на рекомендации общественности.

"Регулятор обратился к неправительственным и медийным организаций и независимым экспертам с просьбой предоставить выводы относительно контекста указанной серии", - сообщила пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, 19 апреля глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко на своей странице в сети Facebook выступил за роспуск действующего состава экспертной комиссии по распространению и демонстрации фильмов в связи с принятым им решением разрешить к показу сериал "Не зарекайся" производства телеканала "Украина".

Телеканал Украина входит в состав медиа-холдинга "Медиа Группа Украина", 100% уставного капитала которой принадлежит финансово-промышленной группе СКМ Рината Ахметова.

5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы относительно защиты информационного телерадиопространства Украины, которым устанавливаются общие критерии для определения аудиовизуальной продукции, которая вредит национальной безопасности Украины, запрещается публичное использование такой продукции и определяются санкции к субъектам ведения хозяйства, которые будут игнорировать такой запрет.