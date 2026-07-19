Эта дикая кошка почти не изменилась за 6 миллионов лет: в Японии родились ее котята

Манул - это дикая кошка, обитающая в скалистых и засушливых регионах Центральной Азии.

В Японии зоологический и ботанический сад "Kobe Animal Kingdom" добился успеха в рамках своей программы размножения благодаря рождению нескольких детенышей манула (кошки Палласа) - одного из древнейших видов кошачьих в мире. Об этом сообщает Antena3.Ro.

Посетители уже могут увидеть новорожденных детёнышей, которые быстро стали одной из главных достопримечательностей парка.

Манул - это дикая кошка, обитающая в скалистых и засушливых регионах Центральной Азии, где она живет на плато и в горных районах с очень низкими температурами.

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"Этот вид легко узнать благодаря крепкому телосложению и чрезвычайно густой шерсти, которая защищает его от сурового холода в естественной среде обитания", - пишет издание.

Специалисты отмечают, что манул сохранил свой внешний вид практически неизменным на протяжении около шести миллионов лет и считается одним из древнейших видов кошачьих, существующих сегодня.

"Разведение манулов в неволе представляет собой сложную задачу даже для опытных зоопарков из-за строгих требований к условиям содержания и ухода за этим видом. По этой причине рождение детёнышей в "Kobe Animal Kingdom" является важным успехом для международных усилий по сохранению и защите этого редкого вида кошачьих", - объяснили в публикации.

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