Суд рассматривает ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Корбану (событие закончено)

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание ведет судья Николай Чаус.

"Судебное заседание объявляется продолженным", - сказал судья.

Корбан на судебном заседании отсутствует. В суде присутствовали его адвокаты Алексей Шевчук, Оксана Томчук, Андрей Мельник и Игорь Барсученко.

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Сторона обвинения заявляет, что "вчера в 22:15 после проведения процедур с подозреваемым Корбаном в институте Амосова ему было вручено ходатайство об изменении меры пресечения. От получения он отказался, это зафиксировано в протоколе об отказе от получения ходатайства в присутствии понятых с помощью видеокамеры".

Прокуроры заявили, что вручили Корбану повестку о вызове в суд. Они утверждают, что лидер "УКРОП" от получения этой повестки отказался, и органом досудебного следствия получена справка в институте им. Амосова о том, что "после соответствующих процедур, которые были проведены, подозреваемый Корбан находится в удовлетворительном состоянии".

По мнению прокуроров, Корбан по всем признакам может принимать участие в сегодняшнем заседании.

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В этой связи прокуроры заявили о ходатайстве на "разрешении о принудительном приводе и доставке в суд подозреваемого Корбана для рассмотрения ходатайства по существу (об изменении меры пресечения)".

В то же время адвокат Шевчук заявил, что прокурор вводит в заблуждение суд. Защитник сказал, что, ознакомился с документами прокуратуры, и "там никак не написано, что мой подзащитный Корбан может участвовать в каких-либо следственных действиях".

"Документ констатирует факт того, что были проведены операция и хирургическое вмешательство. На сегодняшний день в этом документе нет никаких данных, которые бы говорили о том, что Корбан может участвовать в судебном заседании", - заявил Шевчук.

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Также он заявил, что решение суда о принудительном приводе для проведения экспертизы до сих пор не выполнено.

Адвокат отметил, что по имеющейся информации, суд не выдавал никаких повесток и никого не уполномочивал в судебном процессе, чтобы вызвать от имени суда Корбана сегодня на 9:00, поскольку проводились операция и хирургическое вмешательство.

Он заявил, что на сегодняшний день Корбан госпитализирован. Комментируя заявление прокуратуры о якобы удовлетворительном состоянии здоровья Корбана, Шевчук сказал, что имеет медицинскую справку, в которой сказано, что его подзащитный госпитализирован и не может участвовать в судебном заседании.

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Адвокат считает, что справка, озвученная прокуратурой, является поддельной. Он попросил внести в протокол судебного заседания информацию, что прокурор подделал повестку и протокол, а также что тот ввел суд в заблуждение, сказав, что Корбан может участвовать в судебном заседании.

Сегодня Днепровский районный суд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Корбану. При этом суд принял решение о принудительной доставке Корбана в суд.