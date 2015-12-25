Прокуроры давят на врачей, чтобы они разрешили доставить Корбана в суд для решения вопроса об аресте – нардеп

Об этом на своей Facebook-странице сообщил народный депутат, член политсовета УКРОПа Андрей Денисенко, который сейчас находится в помещении института Амосова, где обследуют Корбана.

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Сюда Геннадий Корбан прибыл по собственной инициативе после того, как почти полдня пробыл в Бюро судебно-медицинских экспертиз Киева, куда его принудительно доставили из Днепропетровска. Проведение экспертизы в Бюро сорвали следователи ГПУ, которые не появились в учреждение. Кроме того, не были готовы необходимые для проведения экспертизы документы.

Андрей Денисенко сообщил, что «прокуроры пробуют давить на врачей в кардиоцентре имени Амосова, чтобы получить заключение о «стабильном состоянии» пациента и, вручив ему ходатайство об изменении меры пресечения, как можно быстрее перевезти в «ручной» Днепровский райсуд Киева.

«Именно сейчас все решается на консилиуме врачей кардиоцентра. Прошу всех неравнодушных быть готовыми поддержать нас в суде. На Ивана Сергиенко, 3», – призвал Денисенко.

Он также добавил, что персональную ответственность за своеволие следствия по делу Корбана несет «президент Украины Петр Порошенко и его подручные Шокин, Кононенко, Демчин».

Напомним, врачи подозревают у Корбана предынфарктное состояние.