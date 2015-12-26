Суд удовлетворил ходатайство прокурора: Корбана принудительно доставят на заседание

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял судья Николай Чаус.

Согласно постановлению судьи, Корбана должны доставить в суд на 14.00.

Во время зачитывания решения в зале судебных заседаний произошло столкновение между народным депутатом Андреем Денисенко и правоохранителями.

Во время зачитывания постановления Денисенко обвинил судью в продажности, и заявил, что "судья будет гореть в аду".

В постановлении суда говорится, что "суд приходит к выводу о возможности предоставления разрешения на задержание подозреваемого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства об изменении меры пресечения".

Судья Чаус заявил, что Корбан по состоянию здоровья может участвовать в судебном заседании.

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В этот момент депутат Денисенко прервал зачитывание решения и назвал судью «преступником».

"Мы видим, что вы продажный судья! Вы купленный человек. Вы сейчас озвучиваете заранее написанное решение!", - заявил Денисенко.

Депутат подчеркнул: "Вы обслуживаете Шокина, и вы будете гореть в аду вместе с Шокиным".

Денисенко бросил в судью несколько бутылок с водой, правоохранители оттеснили Денисенко, а судья, в свою очередь, продолжил зачитывать решение. Денисенко затем начал кричать, чтобы судья стал "на колени перед людьми".

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Как сообщал УНИАН, силовики 25 декабря перевезли Корбана из Днепропетровска в Киев для принудительного проведения судебно-медицинской экспертизы.

В Генпрокуратуре заявили о сомнениях в том, что политик действительно имеет проблемы со здоровьем.

В то же время вечером 25 декабря Корбану в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он остается в медучреждении.

Сегодня Днепровский районный суд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Корбану.