Из-за угрозы инфаркта Корбану сделали операцию - пресс-служба УКРОП

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы партии "УКРОП" Евгения Кравчук.

Читайте такжеКорбана обследуют в институте Амосова в Киеве

"По результатам коронографии врачи института Амосова настояли на немедленной операции - двойном стентировании, ведь была угроза инфаркта", - отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что операция прошла успешно.

"Сейчас Корбан из операционного блока переведен в реанимацию и остается в больнице", - сказала Кравчук.

Как сообщал УНИАН, вчера, 24 декабря, около полуночи в квартире лидера партии "УКРОП" в Днепропетровске представители Генеральной прокуратуры и СБУ проводили очередной обыск, после чего увезли Корбана в Киев в сопровождении шести машин с автоматчиками.

После ночи в пути Корбана доставили сначала в киевский госпиталь СБУ для принудительного прохождения медобследования, а затем в городское бюро судебно-медицинской экспертизы.

Сегодня следователи ГПУ пытались вручить Корбану ходатайство об изменении меры пресечения на содержание под стражей.

В то же время в партии "УКРОП" сообщили, что врачи Института им. Амосова приняли решение о госпитализации Корбана.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно. В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.

Решение Печерского райсуда обжаловали и защитники Корбана, и Генпрокуратура. Защита считает избранная судом мера пресечения незаконна и необоснованна, а ГПУ добивается ареста Корбана.