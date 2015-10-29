На Харьковщине фермер бульдозером разровнял 8 километров вала крепости 18 века

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью и СМИ прокуратуры Харьковской области со ссылкой на прокурора Нововодолажского района Владимира Куприянова, уголовное производство по факту незаконного уничтожения культурного наследия (ч.2 ст.298 УК Украины) было открыто 23 октября.

Читайте такжеВ районе Майорска происходят столкновения между группами боевиков - Тымчук

По его данным, местный фермер бульдозером развернул вал земляной Парасковиевской крепости Украинской оборонной линии, построенной в 18 веке. Об уничтожении памятника архитектуры областного значения сообщил Мелихівський сельский голова.

"Часть Украинского вала пролегает вдоль полей, арендованных одним из фермеров района. В октябре текущего года бульдозеристы хозяйства полностью сравняли с землей более 1 км исторического вала и частично разворотили еще почти 7 км линии", - отметил Куприянов.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Максимальная санкция статьи предусматривает 3 года лишения свободы.

Справка УНИАН. Украинская линия - памятник военно-инженерного искусства первой половины XVIII века. Построена в 1731-1742 годах на южных окраинах тогдашнего государства, между реками Днепр и Северский Донец для обороны от вражеских набегов на Украину.

Читайте такжеВ НАТО обсудят реформирование украинской армии

Линия протянулась на 285 км и состояла из непрерывного земляного вала со рвом. Крепости были связаны друг с другом сплошным валом-реданом. Парасковиивська крепость - седьмая из 16 крепостей Украинской линии.

Крепость Св. Прасковьи – земляная. Ее валы достигали высоты более 4 м, а сухой ров был шириной более 2 м.