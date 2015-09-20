На Житомирщине мошенники от имени главы ОГА просят деньги якобы на детей и бойцов АТО

В Житомирской области на этой неделе активизировались мошенники, которые от имени председателя облгосадминистрации Сергея Машковского просят деньги якобы на помощь детям и участникам антитеррористической операции.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня по телефону сообщил сам Машковский.

По словам председателя ОГА, неизвестные лица просят у предпринимателей деньги якобы на благотворительные цели (помощь детям, участникам АТО), представляясь его помощниками и гарантируя награждения предпринимателей благодарностью или грамотой от руководства области.

Машковский отметил, что никого не уполномочивал от своего имени собирать любые средства и призвал жителей области, в случае подобных обращений, сообщать о них в правоохранительные органы.

По данным пресс-службы Житомирской ОГА, псевдо-волонтер уже обращалась к руководству житомирского ТРЦ "Глобал" с просьбой перечислить благотворительную помощь на счет якобы какого-то фонда, "мотивируя" предприятие вызовом к председателю ОГА для получения благодарности.

"Также несуществующим благотворительным фондом "Країна єдина" были разосланы письма о сборе благотворительной помощи на банковский счет якобы от имени руководства области", - отметили в пресс-службе облгосадминистрации.

В связи с этими фактами Машковский обратился в правоохранительные органы с просьбой немедленно принять меры по фактам финансовых махинаций.

Также, по данным Житомирского областного территориального управления Госгорпромнадзора, "в области неизвестные злоумышленники звонят субъектам хозяйствования, представляются должностными лицами и требуют оплатить на банковский счет пожертвование для участников АТО".

Читайте такжеС появлением биометрических паспортов в Украине активизировались мошенники – миграционная служба

Милиция уже проводит проверку по этим фактам.