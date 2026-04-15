США знали о планах Ирана на Ормузский пролив много лет назад, – аналитик Forbes

Еще 15 лет назад энергетический фактор рассматривался в США как ключевой элемент стратегии Тегерана.

Сценарий давления Ирана на мировые рынки через Ормузский пролив обсуждался в США еще более десяти лет назад. Об этом пишет аналитик Илан Берман в колонке для Forbes, описывая личный опыт общения с американскими военными.

По его словам, около пятнадцати лет назад, во время визита в Центральное командование США в Тампе (штат Флорида), он провёл разговор с высокопоставленным представителем командования, который занимался иранским направлением.

"Я имел откровенную беседу с высокопоставленным военным чиновником, который уделял пристальное внимание иранскому "досье". Даже тогда энергетическое оружие режима занимало важное место в американском стратегическом мышлении", – отмечает Берман.

Видео дня

Эксперт приводит слова собеседника, согласно которым главным опасением для американских военных было не полное перекрытие Ормузского пролива, а его намеренное "сужение". Речь идёт о сценарии, при котором Иран мог бы использовать такие методы, как минирование, проведение военных учений или преследование проходящих судов.

"С помощью таких тактик, как минирование, военно-морские учения и преследование проходящих транзитом судов, Тегеран мог бы ограничить поток нефти через пролив настолько, чтобы вызвать резкий рост мировых цен на нефть, не предоставляя Вашингтону четкого casus belli", – отмечает автор.

Война на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее сообщалось, что США направят на Ближний Восток тысячи американских военнослужащих для осуществления давления на Иран, пишет The Washington Post. Таким образом администрация Дональда Трампа намерена склонить Иран к заключению соглашения на своих условиях.

В свою очередь эксперт Financial Times Гидеон Рахман считает, что затяжной характер войны США против Ирана дает Тегерану пространство для маневра и постепенного укрепления своих позиций. По его словам, стратегия Тегерана строится на выносливости, поэтому он может позволить себе более игру "в долгую".

