Лучшее средство от черной пятнистости роз можно вырастить прямо под кустами.

Розы в саду - украшение двора: они радуют глаз, пахнут на всю округу и сразу создают настроение. Но стоит появиться черным пятнам на листьях, и вся эта красота будто меркнет. Черная пятнистость - частая беда для роз, и с ней сталкиваются даже опытные садоводы. К счастью, есть простой и натуральный способ защитить цветы и вернуть им здоровый вид. Рассказываем, как избавиться от темных пятен на розах, посадив рядом с ними одно растение.

Черная пятнистость роз - народные средства от грибка

Черная пятнистость - одна из самых частых проблем у роз, с которой садоводы не могут справиться годами. Это заболевание вызывает грибок Diplocarpon rosae: сначала появляются темные пятна на листьях, затем они желтеют и опадают раньше времени. Розовые кусты из-за этого теряют силу и выглядят намного хуже.

Многие по привычке тянутся к "химии" или делают радикальную обрезку, однако есть более простой и натуральный способ защитить цветы от грибка, пишет британский таблоид The Express. Садовод Софи, известная в сети под ником @lookinsidemygarden, поделилась неожиданно простым решением - рядом с розами нужно посадить шалфей (сальвию).

Как объясняет Софи, шалфей при нагревании выделяет серу - это природный фунгицид, который помогает сдерживать развитие грибка. Достаточно просто высадить сальвию под кустами роз - и защита будет работать. "В прошлом году у меня под всеми розами рос шалфей – и не было ни единого пятна", - говорит садовод.

Можно ли сажать шалфей рядом с розами? Такой способ называется подсадкой: под крупные растения высаживают более низкие культуры. Это не только полезно, но и красиво - сальвия отлично смотрится рядом с розами, создавая пышные и гармоничные цветники.

На вопрос: "Хорошо ли шалфей растет рядом с розами?" Софи отвечает утвердительно: даже если его не всегда удается сохранить зимой, это не проблема - растение легко размножается черенками. Их можно оставить перезимовать в теплице, а весной быстро нарастить новые кустики. Это позволяет каждый сезон без лишних затрат обеспечивать розам естественную защиту.

Касательно того, какой именно шалфей нужно посадить в саду, то лучше всего подходят сорта Шалфей Грегга (Salvia greggii) и Шалфей мелколистный (Salvia microphylla).

