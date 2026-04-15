Вселенная вдвое старше, чем все думали, а важная её часть 'исчезла', – ученый

Физик предложил новую модель космоса, которая ставит под сомнение базовые знания из учебников астрономии.

Мир науки всколыхнуло новое исследование, которое полностью отрицает существование тёмной материи и пересматривает возраст нашей Вселенной, увеличивая его почти вдвое. Об этом сообщает Earth.com со ссылкой на работу профессора физики Раджендры Гупты.

Как отмечает автор исследования, стандартная модель Вселенной, где 27% занимает неуловимая темная материя, может быть ошибочной. По его мнению, современные предположения лишь мешают научному прогрессу.

"Результаты исследования подтверждают, что наша предыдущая работа по возрасту Вселенной в 26,7 миллиарда лет позволила нам обнаружить, что для существования Вселенной не нужна темная материя", – объясняет Гупта.

Новый подход основан на сочетании двух концепций: коварирующих констант связи (CCC) и теории "уставшего света" (TL).

Согласно этой модели, силы природы могут ослабевать со временем, а свет теряет энергию во время путешествий на огромные расстояния. Как говорится в материале, это объясняет ускоренное расширение космоса без привлечения таких "вымышленных" компонентов, как темная энергия или темная материя.

Согласно имеющимся данным, в традиционной науке считается, что обычная материя (звезды и планеты) составляет менее 5% Вселенной. Однако Гупта уверен, что его теория лучше согласуется с наблюдениями космического пространства.

"Существует несколько статей, которые ставят под сомнение существование темной материи, но моя, насколько мне известно, первая, которая исключает ее космологическое существование, при этом согласуется с ключевыми космологическими наблюдениями, которые мы успели подтвердить", – заключает физик.

Если выводы ученого подтвердятся дальнейшими тестами, это приведет к самой большой революции в астрофизике за последнее столетие, изменив наше понимание времени, пространства и происхождения всего сущего.

