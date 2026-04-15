США не будут продлевать разрешение на продажу российской нефти, – министр финансов

Кроме того, в Вашингтоне ужесточают подход и к нефти иранского происхождения.

Соединенные Штаты Америки не будут продлевать разрешение на продажу российской нефти, введенное после блокады Ормузского пролива Ираном.

Такое заявление сделал на брифинге министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, в Вашингтоне ужесточают подход и к нефти иранского происхождения.

Штаты рассчитывают, что Китай перестанет покупать иранскую нефть. Два банка КНР уже получили соответствующие предупреждения.

"Если мы сможем доказать, что иранские деньги проходят через ваши счета, мы готовы применить вторичные санкции", – отметил Бессент.

Помимо этого, Соединенные Штаты грозят санкциями и другим странам за покупку нефти из Ирана или хранение иранских средств в своих банках.

Санкции против России

Ранее издание Politico писало, что США возобновили санкции против российской нефти. Срок действия исключения на поставки сырья, введенного на фоне блокирования Ормузского пролива, истек в эти выходные. Однако помощник сенатора-демократа, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что теперь российские посредники будут активнее загружать нефть на танкеры в ожидании "очередного выигрыша".

В то же время США продлили разрешение на работу заправок "Лукойла" за пределами России. Также была выдана отдельная лицензия на операции с нефтеперерабатывающими активами компании в Болгарии.

