Энергетики напоминают, что новые массированные атаки противника могут изменить ситуацию в энергосистеме

В четверг, 16 апреля, меры по ограничению потребления для населения и бизнеса снова не прогнозируются. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Третий подряд прогнозируемый день без отключений стал возможен, в частности, благодаря потеплению, которое позволило сократить использование электроэнергии для обогрева помещений.

В то же время энергетики призывают пользоваться мощными электроприборами с 10 до 16 часов, поскольку именно в это время наиболее продуктивно работают солнечные электростанции.

Зато в вечерние пиковые часы, с 18 до 22 часов, следует, по возможности, экономно потреблять электроэнергию, чтобы избежать перегрузки энергосистемы, учитывая, что эффективность солнечных электростанций в это время существенно ниже.

Энергетики напоминают, что новые массированные атаки врага могут изменить ситуацию в энергосистеме и заставить облэнерго, по приказу "Укрэнерго", отключить свет. Поэтому, в случае необходимости, актуальную информацию о возможных отключениях света можно уточнить на официальных сайтах соответствующих облэнерго.

Удары РФ по энергетике

Россия, несмотря на потепление, продолжает систематически атаковать энергетику Украины. В ночь на 15 апреля враг в очередной раз массированно атаковал энергообъекты. В результате атак жители 7 областей временно остались без света.

Среди приоритетных целей врага остается энергетическая инфраструктура. Впрочем, несмотря на систематические вражеские атаки, благодаря усилиям энергетиков, международной помощи и импорту дефицит электроэнергии, по состоянию на середину марта, удалось сократить до 1 ГВт.

Более того, 15 апреля "Укрэнерго" не прогнозировало отключений света для бытовых потребителей и бизнеса. Однако вражеские атаки поставили крест на его реализации.

