Великобритания передаст Украине сотни тысяч снарядов и тысячи ракет для ПВО, - Хили

Расчет Путина не сработал, поскольку Украина получит средства для дальнейшей борьбы с российской агрессией, заявил Хили.

Союзники Украины продолжат оказывать военную поддержку Украине для самозащиты и ответа на российскую агрессию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Великобритании Джон Хили заявил на пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (34-е заседание формата "Рамштайн").

Помощь Украине от Великобритании

"И хотя Путин хотел, чтобы мы отвлеклись на конфликт на Ближнем Востоке, сегодня днем 43 страны собрались вместе на седьмом заседании Контактной группы для объявления и планирования новой военной помощи Украине", – заявил Хили.

По его словам, члены формата "Рамштайн" помнят о своей обязанности перед Украиной, а также признают, что российская агрессия усиливается.

"Мы остаемся верными нашей миссии поддерживать Украину в ее борьбе сегодня и помочь Украине обеспечить мир завтра", – подчеркнул Хили.

Он отметил, что российские потери на фронте выросли на треть и в марте составили более 35 тысяч человек. Это самое большое зафиксированное число российских потерь за один месяц.

"Именно дроны стали причиной 96% этих потерь. Дроны определяют ход этой войны. Они будут решающими для ее исхода. Именно поэтому сегодня я объявляю о крупнейшем в этом году пакете дронов от Соединенного Королевства для Украины. Более 120 тысяч новых дронов будут доставлены из Великобритании в Украину. Мы также предоставим сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет для ПВО", – подчеркнул Хили.

Он уточнил, что все эти средства должны помочь Украине защищать ее территорию и наносить ответный удар по российской агрессии.

"Путин хочет, чтобы мир думал, что его силы создали необратимый импульс на поле боя. Но в течение четырех месяцев подряд Россия теряла больше войск, чем набирала. И Путин хочет, чтобы мир поверил, что у украинцев нет другого выбора, кроме как сдаться. Однако именно украинцы в последние недели проводят успешные контратаки на линии фронта. И Путин хочет, чтобы мир думал, что те, кто поддерживает Украину, – устали или отвлеклись. Правда заключается в том, что наша поддержка остается непоколебимой", – констатирует Хили.

Он заверил, что Контактная группа будет выступать на стороне Украины, продолжит оказывать давление на Путина и поможет обеспечить длительный мир.

Новые взносы на закупку американского вооружения

В свою очередь, министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что сегодня несколько стран объявили о новых взносах на закупку американского вооружения в рамках инициативы PURL. Это сделали Бельгия, Норвегия, Болгария, Литва и Эстония.

"Это важно, потому что таким образом мы получаем ракеты PAC-3 для "Патриотов", которые нужны для того, чтобы бороться с баллистическими атаками врага", – отметил Федоров.

Также он отметил, что "сегодня мы продемонстрировали наш новый статус в отношении того, как мы движемся по плану войны, как мы защищаем небо, останавливаем продвижение врага, пытаемся истощить экономику России".

"Также важны были анонсы по противовоздушной обороне. Вчера мы как раз с Борисом (Писториусом) анонсировали новые контракты на поставку сотен ракет PAC для "Патриотов". Это контракты, которые начнут действовать не сегодня и не через полгода. Мы начнем получать поставки в следующем году, в 2028 году, в 2029 году, но это большая возможность для нас сегодня работать с нашими партнерами по их запасам, по поиску ракет PAC-2, PAC-3 и подготовке к следующей зиме, чтобы защитить нашу критическую инфраструктуру", – сказал Федоров.

Кроме того, он упомянул анонс крупного пакета помощи от Великобритании, в который вошли дроны, ракеты-перехватчики для ПВО. Еще он отметил анонс Норвегии на 500 млн долларов на базовый уровень обеспечения украинских бригад дронами.

"Мы инициировали этот проект несколько месяцев назад. И для нас это определенная возможность увеличить поставки дронов на поле боя для того, чтобы наносить больше ударов по врагу", – сказал Федоров.

Вместе с тем, сегодня на заседании ознакомились с данными о том, как Россия пытается увеличить производство дронов и ракет, и что нужно делать Украине, чтобы продолжать перехватывать инициативу в этом направлении.

"Я считаю, что нам удается это делать. У нас есть определенные результаты за последние три месяца. И мы продолжим наращивать эти результаты вместе с поддержкой, с нашими коллегами", – добавил министр обороны Украины.

Он отметил, что будет продолжена подготовка к следующей встрече в формате "Рамштайн" в июне.

Как сообщал УНИАН, Великобритания будет продолжать оказывать Украине долгосрочную оборонную поддержку в соответствии со своим обязательством предоставлять не менее 3 млрд фунтов в год до 2031 года.

Как известно, в 2025 году среди европейских стран больше всего Украине помогает Германия. На втором месте – Великобритания, а на третьем – Швеция.

