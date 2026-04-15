'Будет не очень сильным': известная певица оценила шансы Украины на 'Евровидении-2026'

Участница "Евровидения-2021" откровенно высказалась относительно прогнозов букмекеров.

Известная украинская певица Катерина Павленко, более известная по группе Go_A и проекту Monoкate, прокоментировала шансы Украины одержать победу на песенном конкурсе "Евровидение" в этом году.

"Я думаю, что если они подготовят классный номер, она (LELÉKA – УНИАН) очень классно выступит. Я просто послушала немного песен, которые были в этом году. Мне кажется, что "Евровидение" будет не очень сильным по песням. Есть большие шансы занять хорошее место", – сказала Катерина Павленко в интервью Blik.ua.

Она отметила, что никогда не следит за прогнозами букмекеров, потому что это, по ее мнению, не имеет смысла.

Напомним, Катерина Павленко в 2021 году вместе с группой Go_A заняла пятое место в финале "Евровидения" с песней "Shum". В 2025 году она должна была войти в состав национального жюри на "Евровидении-2025" от Украины, но из-за нарушения правил голосования ее исключили из жюри. В том же году она покинула коллектив и начала развивать свой собственный проект Monoкate.

Отметим, что сейчас букмекеры прогнозируют, что певица от Украины LELÉKA с песней "Ridnym" займет второе место в полуфинале. Ранее они заявляли, что Украина в финале может занять 9-е место.

